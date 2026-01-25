Slušaj vest

Real Madrid je i u sezoni 2024/25 ostao klub sa najvećom zaradom u svetskom fudbalu, dok je Liverpul prvi put ostvario najveće prihode u Premijer ligi, navodi se u godišnjem finansijskom izveštaju revizorske kuće Deloitte, objavljenom u četvrtak.

Real Madrid na vrhu liste po zaradi

Španski klub nalazi se na vrhu liste prihoda u fudbalu sa 1,16 milijardi evra (1,36 milijardi dolara), iako nije osvojio ni La Ligu ni Ligu šampiona. Kao jedini klub koji je u poslednje dve sezone zaradio više od milijardu dolara, Real Madrid je u sezoni 2024/25 imao korist od rasta komercijalnih prihoda od 23 odsto, koji su dostigli 594 miliona evra, pokazuju podaci Deloittea.

Barselona se vratila u vrh po prihodu

Barselona, aktuelni španski prvak, druga je po zaradi sa 975 miliona evra, čime se prvi put u poslednjih pet godina vratila među prva tri kluba. Nemački prvak Bajern iz Minhena zauzeo je treće mesto sa 861 milion evra, ispred osvajača Lige šampiona, Pari Sen Žermena, koji je zaradio 837 miliona evra.

Liverpul ostvario najbolji rezultat ikada

Peto mesto Liverpula na globalnoj listi najprofitabilnijih klubova, sa prihodima od 836 miliona evra u sezoni u kojoj su osvojili Premijer ligu, predstavlja najbolji rezultat nekog engleskog kluba u 29-godišnjoj istoriji ove rang-liste. Mančester siti je pao na šesto mesto sa 829 miliona evra, a iza njega je ovogodišnji lider Premijer lige Arsenal sa 822 miliona evra.

Mančester junajtedu pala zarada

Mančester junajted, koji je prošle sezone završio na niskom 15. mestu u Premijer ligi, pao je sa četvrtog na osmo mesto po prihodima, sa 793 miliona evra. Među deset najuspešnijih po zaradi nalaze se još dva kluba iz Premijer lige – Totenhem je deveti sa 673 miliona evra, a Čelsi deseti sa 584 miliona evra.