Narodna banka Srbije (NBS) od 30. januara pušta u opticaj kovani novac u apoenima od jedan, dva i pet dinara sa oznakom godine kovanja "2025".
InfoBiz
NBS pušta u opticaj nove kovanice: Datum prozvodnje 2025. godina
Kako je objavljeno u Službenom glasniku, ovu odluku je donela guverner NBS Jorgovanka Tabaković.
Kovani novac koji se pušata u opticaj od 30. januara imaće i ostala obeležja utvrđena Odlukom o izdavanju i osnovnim obeležjima kovanog novca apoena od jedan, dva i pet dinara.
Biznis Kurir/Telegraf
