Kako je objavljeno u Službenom glasniku, ovu odluku je donela guverner NBS Jorgovanka Tabaković.

Kovani novac koji se pušata u opticaj od 30. januara imaće i ostala obeležja utvrđena Odlukom o izdavanju i osnovnim obeležjima kovanog novca apoena od jedan, dva i pet dinara.

Biznis Kurir/Telegraf

