Budimpešta, 8. januar 2026 – Mađarski brend HELL ENERGY u 2026. godini puni 20 godina. Radi se o jubileju brenda koji je za kratko vreme postao značajan međunarodni igrač: HELL proizvodi su danas dostupni u više od 60 zemalja i zauzeli su lidersku poziciju na brojnim tržištima. Dvadesetogodišnjica predstavlja i važnu prekretnicu i potvrdu uspeha brenda na međunarodnom nivou.

Povodom ovog značajnog jubileja, HELL je snimio film koji prikazuje put brenda od lansiranja 2006. godine do međunarodnog prisustva i uspostavljanja proizvodnje svetske klase. U filmu se pojavljuje Mikele Morone, zvezda globalne kampanje brenda, čiji lik i prisustvo prenose dinamiku i kvalitet po kojima je HELL prepoznatljiv.

Film nas vodi kroz najvažnije prekretnice: brend je nastao 2006. godine, do 2010. postao je tržišni lider u Mađarskoj, a zatim je, kao vrhunac svojih međunarodnih marketinških aktivnosti, postao prva mađarska kompanija koja se pojavila kao sponzor u Formuli 1, kroz dvogodišnje partnerstvo sa timom AT&T Williams Formula 1. U HELL-u, kvalitet predstavlja svesno izgrađen sistem. Jedna od najvažnijih prekretnica u tom pogledu bila je 2017. godina, kada je HELL izgradio QUALITY PACK, sopstvenu fabriku aluminijumskih limenki, čime su bezbednost snabdevanja i kontrola kvaliteta podignuti na viši nivo, a brendu je obezbeđena snažna strateška pozicija na globalnom tržištu.

Razvoj je dostigao novi nivo 2024. godine: nakon puštanja u rad nove proizvodne jedinice, HELL-ov fabrički kompleks u Siksou sada obuhvata 83 hektara, a njegov proizvodni kapacitet govori sam za sebe – može da proizvede do četiri milijarde limenki i šest milijardi gotovih napitaka godišnje. U međuvremenu, brend je ojačao i na međunarodnom tržištu: HELL proizvodi dostupni su u više od 60 zemalja. Izbor Mikelea Moronea za centralnu figuru filma povodom jubileja prenosi istu poruku. On je već bio zvezda globalne kampanje HELL-a, a njegova ličnost i prisustvo savršeno se uklapaju u svet brenda koji vrednuje inovativnost, dinamiku i kvalitet. „Najteže pitanje nije šta prikazati u jubilarnom filmu, već šta ga čini stvarnim. Za HELL, odgovor je jasan: to su ljudi. Oni koji svakodnevno grade, razvijaju i predstavljaju brend, kao i oni koji biraju HELL bilo gde u svetu. Mikele Morone daje ovoj ideji međunarodni karakter – on simbolizuje nivo koji je HELL dostigao“, rekla je Adrien Popović, direktorka za međunarodne komunikacije i marketing u HELL-u. Priča o HELL ENERGY-u je priča o veri u brend, o odlučnosti, stalnom razvoju i ambicioznom stavu. Jubilarni film prenosi ovu energiju na ekran: brzim tempom, snažnim slikama i emotivnim nabojem prikazuje kako je HELL izrastao iz mađarskog brenda u značajnog igrača na međunarodnoj sceni.

Međutim, 20. godišnjica nije samo datum, već zajednička priča: pripada svima koji su bili uz HELL u protekle dve decenije, timovima koji stoje iza brenda i svima koji svakodnevno biraju HELL. Jubilarni film stoga nije samo retrospektiva, već i putokaz: posle dosadašnjih prekretnica, pred nama se otvara sledeće poglavlje. HELL ENERGY – 20 godina. Zajedno. I tek smo počeli.