Jović je rođen 1929. godine u Golemom Selu u Poljanici. Nakon završetka Tehnološkog fakulteta u Beogradu, gde je pripadao prvoj generaciji studenata, 1960. godine postao je drugi zaposleni u tadašnjem Pamučnom kombinatu Vranje, u fazi izgradnje.

Na brojnim rukovodećim pozicijama u kombinatu radio je punih 17 godina, da bi 1977. godine bio imenovan za generalnog direktora Jumka, u periodu koji se pamti kao najbolјi u istoriji vranjskog industrijskog giganta.

Jović je bio i poslanik u Skupštini Republike Srbije, a 1991. godine napustio je Jumko kada je imenovan za Predsednika odbora za finansije Skupštine Srbije, na funkciju koju je obavljao od 1991. godine.

Ostaće upamćen kao najuspešniji direktor Jumka, privrednik koji je obeležio razvoj srpske tekstilne industrije i simbol jedne industrijske epohe u Srbiji.

Informacije o vremenu i mestu sahrane biće naknadno saopštene, navodi se u objavi.

Biznis Kurir/Blic

