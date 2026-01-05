Brza hrana može biti pogubna ako se ne tretira kako treba

Ova zabrana važi na celoj teritoriji Ujedinjenog Kraljevstva i odnosi se na oglašavanje hrane i pića sa visokim sadržajem masti, soli i šećera.

Prema novim pravilima, takvi proizvodi ne smeju da se reklamiraju na televiziji pre 21 čas, dok je njihovo oglašavanje na internetu zabranjeno u bilo koje doba dana, prenosi BBC.

Zabrana obuhvata proizvode koji se smatraju najvećim faktorima rizika za razvoj gojaznosti kod dece, među kojima su gazirani napici, čokolada i slatkiši, pice i sladoledi. Pored toga, pod merama su i pojedine vrste kaša i žitarica za doručak sa dodatim šećerom, zaslađeni pekarski proizvodi, kao i gotova jela i sendviči.

Odluka o tome koji proizvodi potpadaju pod zabranu donosi se na osnovu posebnog sistema bodovanja, kojim se procenjuju nutritivne vrednosti namirnica, uključujući količinu zasićenih masti, soli i šećera. Obične ovsene pahuljice, kao i većina kaša, muslija i granola bez dodatog šećera, nisu obuhvaćene ovim merama, dok će njihove zaslađene varijante biti ograničene.

Zabrana se odnosi isključivo na oglase u kojima se direktno prikazuju nezdravi proizvodi, što znači da lanci brze hrane i dalje mogu da se reklamiraju kroz promociju brenda, bez prikazivanja konkretne hrane.

Do sada su slične reklame bile zabranjene samo na platformama na kojima više od 25 odsto publike čine deca mlađa od 16 godina. Novim propisima ograničenja su značajno proširena.

Prema podacima britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS), gotovo svako deseto dete uzrasta sedam godina u Velikoj Britaniji živi sa gojaznošću, dok jedno od petoro dece do pete godine ima probleme sa karijesom. Vlada upozorava da izloženost dece reklamama za nezdravu hranu od najranijeg uzrasta utiče na formiranje loših prehrambenih navika i povećava rizik od prekomerne telesne težine.

Britanska vlada procenjuje da bi nova zabrana mogla da spreči oko 20.000 slučajeva gojaznosti kod dece u narednom periodu.