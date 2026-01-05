Slušaj vest

UniCredit Banka Srbija ostaje snažan i pouzdan partner građanima i privredi, poručuje predsednik Izvršnog odbora banke, Nikola Vuletić, u razgovoru za Nedeljnik. U vremenu brojnim globalnim i lokalnim izazovima – od kriza i inflacije do geopolitičkih napetosti – banka pokazuje stabilnost, spremnost da prati razvoj i da kroz odgovorno poslovanje doprinosi ekonomskom rastu Srbije.

U svetu koji se poslednjih godina menja brže nego ikada – od pandemije i ratova, preko inflacije i energetske krize, do tehnoloških revolucija – jedno pitanje postaje ključno za svakog građanina: koliko je sistem u kome živimo stabilan i da li možemo da planiramo budućnost sa dozom sigurnosti?

Bankarski sektor je jedan od stubova te stabilnosti. Iako su banke često na meti kritika, retko se govori o njihovoj stvarnoj ulozi u svakodnevnom životu građana i razvoju zemlje. Danas su banke u Srbiji, za razliku od perioda pre petnaestak godina, znatno otpornije na krize, sa visokim nivoom kapitala i strogo kontrolisanom likvidnošću. To znači da je novac građana sigurniji, a sistem spremniji da odgovori na izazove.

Jedna od važnih promena jeste i način na koji se građani zadužuju. Iskustva iz prethodnih kriza pokazala su da prekomerno i neodgovorno zaduživanje vodi ozbiljnim problemima. Danas, međutim, građani Srbije su među najracionalnijima kada je reč o kreditima – većina se zadužuje samo onda kada ima realnu potrebu i stabilne prihode. To je snažan signal zrelosti jednog društva i važan faktor ukupne finansijske stabilnosti.

Posebno je važno naglasiti da banke danas ne funkcionišu samo kao mesta gde se uzimaju i vraćaju krediti. One sve više ulažu u tehnologiju i digitalne usluge kako bi građanima olakšale svakodnevni život. Veštačka inteligencija i savremeni analitički modeli omogućavaju brže, pravednije i objektivnije donošenje odluka – od procene kreditne sposobnosti do zaštite od prevara. Već sada su mnoge bankarske usluge dostupne online, bez odlaska u filijalu. U bliskoj budućnosti usluge će biti još brže i dostupnije.

Foto: Promo

Banke su među najvećim finansijerima države – kroz kupovinu državnih obveznica, finansiranje infrastrukture poput puteva, pruga i bolnica, ali i kroz ulaganja u domaću privredu. Kada privreda raste, raste i kapital banaka koji se ponovo investira u zemlji, stvarajući pozitivan krug razvoja.

Za građane je od posebnog značaja i stabilnost ekonomskog okruženja. Dugogodišnja relativna stabilnost kursa i predvidljivost ekonomskih tokova omogućile su ljudima da planiraju – da kupe stan, započnu posao ili ulažu u obrazovanje svoje dece. Upravo ta predvidljivost je ključna vrednost koju ne treba dovoditi u pitanje, jer svaka politička ili ekonomska nestabilnost prvo pogađa obične ljude.

Srbija ima potencijal koji se često potcenjuje. Bankarski sektor, zajedno sa privredom i državom, može biti snažan saveznik u njegovom oslobađanju. Uz odgovorno ponašanje, ulaganje u znanje i tehnologiju i očuvanje stabilnosti, moguće je graditi društvo u kojem se budućnost ne doživljava sa strahom, već sa realnim optimizmom.

U vremenima kada se svet ubrzano menja, poverenje u institucije i stabilne temelje sistema ostaje najvredniji kapital jednog društva. Banke, kada su zdrave i odgovorne, nisu problem – one su deo rešenja.

U razgovoru se posebno osvrnuo na globalne tokove – naglasivši da su evropske banke, uključujući UniCredit, spremnije da odgovore izazovima i da banka nastoji da primeni najbolje prakse za dobrobit klijenata i društva. Vuletić poručuje da građani mogu računati na stabilne finansijske institucije i partnera koji je posvećen dugoročnom razvoju. Istakao je i da UniCredit Banka posluje na tržištu Srbije punih 25 godina, čime potvrđuje svoju stabilnost i znanje.

Zaključna poruka predsednika Izvršnog odbora je jednostavna: stabilno bankarstvo je temelj stabilne ekonomije, a građanima Srbije to znači više mogućnosti, bezbednije finansijsko okruženje i pristup boljim uslugama danas i u budućnosti.