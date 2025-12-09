Slušaj vest

Kompanija danas ima svega 42 zaposlena na puno radno vreme, a ostvaruje čak sedam milijardi dolaragodišnjih prihoda.

Blair je o poslovnoj filozofiji govorila u razgovoru sa Džefom Bermenom, autorom i voditeljem podkasta Masters of Scale, tokom novembarskog tehnološkog samita Web Summit u Lisabonu.

Samo seniori i „gladni“ juniori

Blair je objasnila da OnlyFans svesno eliminiše ulogu srednjih menadžera i zapošljava isključivo dve kategorije kadrova: vrhunske seniore i izuzetno motivisane juniore.

„Zapošljavamo veoma iskusne seniore, a zatim izuzetno ‘gladne’ juniore. Prilikom zapošljavanja više gledamo stav i sposobnosti nego samo prethodno iskustvo“, rekla je Blair.

Dodala je i da u njenom iskustvu skoro niko nikada nije imao zaista dobrog srednjeg menadžera.

„Nemamo taj mekani sloj srednjeg menadžmenta u sredini. Iskreno, niko nikada nije imao sjajnog srednjeg menadžera, bar u mom iskustvu“, poručila je direktorka OnlyFansa.

Foto: Ehimetalor Unuabona / Alamy / Profimedia

Kako je objasnila, u kompaniji ne postoji klasična menadžerska hijerarhija niti takozvani menadžerski karijerni put.

„Rekli smo našim timovima da mogu biti tim od jedne osobe i da isporuče izuzetne rezultate. To se izuzetno ceni. Kod nas ne postoji menadžerska lestvica i svako je individualni doprinosilac“, istakla je Blair.

Ona smatra da su lideri u velikim kompanijama često pogrešno vrednovani po broju ljudi koji im direktno odgovaraju, sa čime se, kako kaže, nikada nije slagala.

Samo 42 zaposlena i čak 7 milijardi dolara prihoda

OnlyFans je osnovan 2016. godine kao platforma na kojoj kreatori mogu da zarađuju od sadržaja koji se plaća, a vremenom je postao globalno poznat pre svega po sadržajima za odrasle.

Blair, koja je pre dolaska na mesto direktorke 2023. godine godinama radila kao pravnica, navela je da platforma danas ima oko 400 miliona korisnika širom sveta i više od četiri miliona kreatora sadržaja.

Foto: Ehimetalor Unuabona / Alamy / Profimedia

Voditelj podkasta Džef Berman istakao je da je „izuzetno snažno“ to što kompanija sa tako malim timom ostvaruje sedam milijardi dolara prihoda godišnje, dok je Blair dodala da je ponosna na svoj tim koji smatra „izuzetno efikasnom ekipom“.

Velike tehnološke kompanije takođe „ravnaju“ hijerarhiju

Model poslovanja OnlyFansa uklapa se u širi trend u velikim tehnološkim kompanijama, poznat kao „veliko poravnanje“, u okviru koga se poslednjih godina masovno ukidaju pozicije srednjeg menadžmenta radi povećanja efikasnosti.

Ovakve rezove već su sproveli giganti kao što su Microsoft, Meta, Amazon, Intel i Google, koji sve više prelaze na „ravnije“ organizacione strukture sa manjim brojem hijerarhijskih nivoa.