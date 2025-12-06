Slušaj vest

Od uvođenja sankcija NIS-u u našu zemlju nije stigla ni kap sirove nafte, zbog čega je Rafinerija u Pančevu primorana da zavrne slavine i zaustavi proizvodnju, ali to se nije osetilo na tržištu. Benzina ima dovoljno na pumpama, a i cene su zasad stabilne.

Kako je za Kurir objasnio politički analitičar prof. dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, narod treba da ima poverenja u državu i predsednika Aleksandra Vučića, koji su već pokazali da mogu da se izbore sa raznim vrstama kriza.

Popunjene rezerve

- Naše rezerve su potpuno popunjene i možemo da tri-četiri meseca funkcionišemo bez ikakvih problema. Građani i privreda moraju da znaju da će biti dovoljno gasa, dizela i benzina. Neće biti nestašica, neće biti gužvi na pumpama, niti bilo kakvog inflatornog udara, o čemu najbolje svedoči povećanje penzija. Realno, državi će opasti prihodi od prodaje benzina, pa će se odreći dela svoje zarade kako taj teret ne bi pao na privredu i građane - rekao je on.

Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija

Prema rečima profesora Deđanskog, sankcije NIS-u neće direktno uticati na građane, ali će se indirektno osetiti kroz manji prihod države.

Pojeftinilo gorivo Vozači u Srbiji će do 12. decembra plaćati gorivo po novim cenama. U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 198 dinara, dok je cena benzina 181 dinar za litar. Ako uporedimo cene sa iznosima od prethodne nedelje, dizel je pojeftinio za tri dinara, a benzin za dinar.

- Građani nemaju razloga za strah zato što je država reagovala na vreme i pripremila se za ovu krizu u NIS-u, a sad ćemo da se snalazimo kako umemo. Jako je važno to što predsednik Vučić redovno obaveštava javnost o trenutnoj situaciji sa energentima, nema nikakvog skrivanja i tako i treba da funkcionišu državni organi. Činjenice govore da narod najviše veruje predsedniku i ja sam siguran da će on pronaći najbolji put za Srbiju i iz ove krize oko NIS-a, a da pritom ne pokvari odnose sa Rusijom i Amerikom - uveren je profesor Deđanski.

Zaposleni u NIS-u dobili plate ranije Biznis Kurir saznaje da su radnicima NIS-a uplaćene plate za decembar 2025. Naftna industrija Srbije nalazi se pod sankcijama skoro dva meseca, a i dalje se čeka odluka OFAC o produženju licence za rad. Zaposlenima su plate uplaćene znatno ranije budući da je isplata decembarskih zarada po dinamici planirana za januar sledeće godine.

Prema poslednjim podacima, Srbija u rezervama ima više od 50.000 tona benzina različitih kategorija i više od 204.000 tona dizela, koji inače čini 82 odsto potrošnje u Srbiji. Stručnjaci procenjuju da se u Srbiji dnevno troši između 6.000 i 7.000 tona goriva, tako da nema razloga za brigu, posebno što će država u međuvremenu nastaviti sa uvozom sve dok se kriza sa NIS-om ne razreši.

Biće dovoljno i gasa

Srbija trenutno raspolaže sa oko 540 miliona kubika gasa u skladištima u Banatskom Dvoru i Mađarskoj. Već je ugovorena isporuka 400 miliona kubika gasa godišnje iz Azerbejdžana, a najavljeno je da će tokom zimskih meseci stići i dodatne količine. Prema oceni stručnjaka, razloga za brigu nema, a gasa ćemo imati dovoljno čak i ako potrošnja u pojedinim danima pređe 20 miliona kubika.

Kako je najavio predsednik Aleksandar Vučić, ukoliko ne bude postignut gasni sporazum sa Rusijom, Srbija će od ponedeljka započeti pregovore o nabavci gasa iz drugih izvora.