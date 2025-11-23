Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da predstoje još neki razgovori o NIS-u i da će o ishodu obavestiti javnost u narednih 36 do 48 sati.

- Još nas neki razgovori očekuju, ali ćemo svakako u narednih 36 sati izaći u javnost, da li će to biti danas ili sutra uveče ili utorak nešto ranije videćemo - rekao je Vučić novinarima u razgovoru sa građanima u selu Jaša Tomić kod Sečnja.

On je rekao da će to biti tema današnjeg sastanka u 17 sati.

- Ma koliko da je teška energetska situacija sad, ja vama samo hoću da kažem jednu stvar - siguran sam da će biti teško da izađemo iz svega i nemam dobrih vesti od jutros, zato imam važan sastanak i zato ću morati uskoro da vas napustim, a vas da zamolim da vi ostanete ovde, da se družite. Naći ćemo rešenje - poručio je Vučić.