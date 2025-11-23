Slušaj vest

Sasvim je izvesno da se situacija oko vlasništva NIS-a ne može rešiti pre nego što dođe do blokade proizvodnje u NIS-u, kaže Lukić, ali naglašava da naša država može da obezbedi stabilnost tržišta nafte i naftnih derivata u zemlji.

U iščekivanju da Vašington upali zeleno svetlo da NIS može da radi, stvari se ubrzano raspliću, rekao je u Dnevniku RTS-a profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić.

- Konačno imamo prve i prave pregovore o prodaji NIS-a, idemo ka narandžastom svetlu, a u nekom trenutku stići ćemo i do zelenog, jer se na crvenom svetlu nećemo zadržati - smatra Lukić.

Smatra da država nije nemoćna, da ima prostora da definiše kurs i pravac, kao i da obezbedi neophodnu stabilnost tržišta nafte i naftih derivata.

Na pitanje da li će doći do popuštanja američke strane, odnosno OFAC-a, profesor Lukić kaže da to pre svega zavisi od konkretnih rezultata razgovora Gasproma sa potencijalnim kupcima.

- Jedna od stvari koja može da ubrza stvari, odnosno da pokaže da se odvijaju u dobrom smeru bilo bi potpisivanje memoranduma o razumevanju sa potencijalnim kupcima, što zavisi od finalizacije samih pregovora. I na kraju zavisi i od takta i razboritosti američke strane, odnosno OFAC-a, jer bilo bi loše da napravi presedan i jednu suverenu i u načelu prijateljsku zemlju izloži bespredmetnim nedaćama i destrukcijama, jer je sasvim izvesno da se situacija oko vlasništva NIS-a ne može rešiti pre nego što dođe do blokade proizvodnje u NIS-u - objašnjava profesor Lukić.

Najbolja zamena za Ruse

Kada je reč o tome kakva kompanija bi bila najbolja solucija i zamena za rusku, profesor Lukić analizira neke od potencijalnih lupaca.

- MOL je regionalni lider, i vlasnik je naftnih kompanija i rafinerija i u Slovačkoj i Hrvatskoj. Opterećenje je što svoj uspeh bazira na naftovofu Družba, koji će se verovatno naći pod pritiskom i znakom pitanja, jer bi EU volela da se stavi privremeno van upotrebe. Što se tiče drugih zapadnih partnera i privatnih kompanija, oni nisu do sada pokazali interesovanje za naš region. Imamo tu različite privatne fondove, ali oni nisu dugoročni investitori već dolaze da urade transakciju, unaprede poslovanje i onda prodaju, i za NIS to ne bi bilo dobro. Kada su u pitanju investitori sa Bliskog istoka, oni jesu strateški zainteresovani da šire svoje poslovanje u našem delu Evrope i sveta, imaju 25 odsto učešća u MOL-u što je takođe važno, i ono što ih razlikuje od drugih investitora oni mogu da prerađuju svoju sirovinu u našim pogonima tj. rafineriji - navodi Lukić.

Profesor Ekonomskog fakulteta kaže da je za našu države ovo mučno iščekivanje, dok su za rusku stranu poražavajući pregovori.

- Kakav god da ishod bude oni bukvalno neće dobiti ništa, jer ako se transakcija i zaključi OFAC će tražiti da kompletna cena bude uplaćena na neki poverenički račun, i da Gasprom nema kontakt sa tim novcem dok se razlozi za sankcije ne otklone. Za potencijalne investitore to je nova poslovna šansa za investiranje, verovatno prilika da se zaključi odličan posao, jer kada se nešto hitno prodaje obično se postiže značajno niža cenau odnosu na cenu koju možete postići kada imate razuman vremenski okvir - objašnjava Lukić.

Razlika između Lukoila i Gasproma

Kaže da je rok do 13. februara veoma kratak, jer je za zaključenje cele transakcije ostavljeno svega 90 dana.

- Ukoliko se zaključi ugovor o prodaji biće potrebna svakako nova licenca, a ona licenca koju mi zapravo želimo jeste ona koja će omogućiti da NIS, odnosno rafinerija u Pančevu nastavi sa radom - kaže Lukić.

Foto: Shutterstock

I Lukoil je u tesnacu sa vremenom, jer do 13. decmebra mora imati kupca za svoje inostrane kopanije.

- Sinhronizovane su mere SAD protiv dve ruske kompanije, ali je 'Lukoil' bitno drugačija firma u odnosu na Gasprom, jer je to privatna kompanija i otvoreno akcionarsko društvo. 'Lukoil' ima značajno razgranatiju međunarodne operacije i prisutan je na mnogim tržištima, što predstavlja mnogo krupniji plen od Gasproma. Najveća međunarodna imovina Gasproma je zapravo naš NIS, za Lukoil su zaista zainteresovani i neki zapadni partneri - navodi Lukuć.

Nafte ima još za dva dana

Sirove nafte za preradu ima do 25. novembra, i u sličaju da rafinerija u Pančevu stane sa radom profesor Lukić smatra da pre svega moraju da se maksimalno poveća uvoz preko svih naftnih kompanija koje posluju u našoj zemlji.

- Tu su i robne rezerve, ali one se mogu koristiti samo do određenog nivoa, i u tom slučaju moraju se preduzeti hitne mere koje će podrazumevati u najkraćem roku osposobljavanje i pokretanje rada rafinerije u Pančevu, jer drugog izlaza zapravo i nema - zaključio je u razgovoru za RTS profesor Ekonomskog fakulteta Velimir Lukić.