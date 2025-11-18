Slušaj vest

Vozači u okrugu Feklabrik u Austriji imali su od početka 2023. do kraja 2024. neobično moćan izvor informacija: WhatsApp grupu sa više od 1000 članova, u kojoj su se svakodnevno delile lokacije i termini saobraćajnih kontrola. Kako su te informacije dospele u grupu, biće razjašnjeno na suđenju zakazanom za utorak pred Pokrajinskim sudom u Velsu, prenosi Kronen Zeitung.

Na sudu će se pojaviti 27-godišnji policajac koji se tereti za zloupotrebu službenog položaja i kršenje obaveze čuvanja službene tajne. Prema navodima istrage, upravo je on dostavljao podatke o kontrolama, koje je dobijao tokom svog redovnog radnog angažmana.

"Nije mislio da radi ništa loše"

Portparol suda Andreas Rumplmajer izjavio je da je optuženi do sada neosuđivan i da od svojih postupaka nije imao nikakvu materijalnu korist. Policajac je, kako je navedeno, odmah priznao dela i tvrdio da "nije mislio da radi nešto loše".

Optužnica navodi da je tokom 62 dana policajac poslao ukupno 111 poruka u WhatsApp grupu, kao i tri fotografije sa mesta saobraćajnih nezgoda. Time je, prema tužilaštvu, prekršio zakonsku obavezu čuvanja službene tajne i ugrozio interese koje država smatra poverljivim.

Slučaj je otkriven nakon anonimne prijave upućene Saveznoj kancelariji za prevenciju i borbu protiv korupcije (BAK). Ukoliko bude osuđen, mladom policajcu preti kazna zatvora od šest meseci do pet godina.

