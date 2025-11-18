Slušaj vest

Ngerulmud je jedan od onih gradova koji zvuče kao da pripadaju nekoj dalekoj legendi, a u velikoj meri to zaista i jeste.

Smešten duboko u tropskom zelenilu ostrva Babeldaob, ovaj skriveni kutak Pacifika nosi titulu glavnog grada Palaua, ali i reputaciju jednog od najmnogoljudnijih glavnih gradova na svetu. Umesto užurbanosti koja se obično vezuje za politička sedišta, Ngerulmud odiše gotovo meditativnom tišinom: uredne, monumentalne državne zgrade stoje usred prirode, bez saobraćaja, gužvi ili gradske vreve.

Grad bez stanovnika

Foto: Leonid Andronov / Alamy / Profimedia

Status glavnog grada dobio je 2006. godine, kada je Palau odlučio da prebaci administraciju iz živopisnog Korora u nov podignut administrativni kompleks na ostrvu Babeldaob. Cilj je bio da se napravi savremeno političko središte, planski izgrađeno i okruženo prostorom za razvoj. Međutim, život u Ngerulmudu nikada nije zaživeo kao u tipičnim urbanim sredinama.

Danas se često opisuje kao glavni grad bez pravog gradskog života, mesto u kojem se obavlja posao, ali u kojem niko zapravo ne stanuje. Neke procene navode da u samom gradu nema nijednog stalnog stanovnika, dok se povremeno statistika preuzima iz obližnje opštine Melekeok, čime se govori o nekoliko stotina ljudi u širem području.

Zanimljivo je i poreklo imena, Ngerulmud na palauanskom znači „mesto gde se meša hrana“, što dodatno pojačava gotovo mitsku atmosferu ovog tihog administrativnog centra.