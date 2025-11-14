Slušaj vest

Prodavac polovnih automobila Autobahn Motors otvorio je futuristički 15-spratni salon u decembru 2017. godine, sa vozilima izloženim u 60 odvojenih slotova, predstavljajući ga kao „najveći automat za luksuzne automobile na svetu“.

Kupci u prizemlju putem ekrana osetljivog na dodir biraju automobil koji žele da vide. Vozilo stiže u roku od jedan do dva minuta zahvaljujući naprednom sistemu za upravljanje preuzimanjem automobila, navodi kompanija.

Geri Hong, generalni menadžer Autobahn Motors-a, rekao je da je ovaj format „automata“ osmišljen kako bi se efikasno iskoristio prostor u Singapuru, gde je zemljište veoma ograničeno, ali i kako bi se izdvojili od konkurencije.

Foto: Profimedia

„Morali smo da ispunimo zahtev da skladištimo veliki broj automobila. Istovremeno, želeli smo da budemo kreativni i inovativni“, rekao je on svojevremeno.

Dodao je da su mu se obratili investitori zainteresovani za korišćenje sistema kompanije — Automotive Inventory Management System — za potrebe parking servisa.

U ponudi su vozila od savremenih luksuznih sportskih automobila do klasika, uključujući Morgan Plus 4 iz 1955. godine.

Američka kompanija Carvana takođe koristi tornjeve nalik automatima za prodaju polovnih automobila. U martu je otvorila osmospratnu strukturu u San Antoniju, Teksas, koja može da primi do 30 vozila.