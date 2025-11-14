Slušaj vest

Ukupni troškovi za zaštitu životne sredine u 2024. godini iznosili su 87.317,5 mil. RSD, što je za 11,4% više nego prethodne godine. U strukturi ukupnih troškova za zaštitu životne sredine, učešće investicija za zaštitu životne sredine iznosilo je 33,9%, dok su tekući izdaci imali učešće od 66,1%.

Investicije za zaštitu životne sredine u 2024. godini iznosile su 29 629,4 mil. RSD, što je 2 042,5 mil. RSD manje nego u prethodnoj godini. Najveći udeo u strukturi investicija za zaštitu životne sredine u 2024. godini bio je za upravljanje otpadom i iznosio je 41,6% (12.329,8 mil. RSD).

Tekući izdaci za zaštitu životne sredine u 2024. godini iznosili su 57 688,1 mil. RSD, odnosno 10 949,4 mil. RSD više nego u prethodnoj godini. Najveći udeo u strukturi tekućih izdataka za zaštitu životne sredine u 2024. godini bio je za upravljanje otpadom 69,4% (40.056,5 mil. RSD).

U strukturi investicija za zaštitu životne sredine u sektorima industrije1), udeo za prevenciju zagađenja životne sredine iznosio je 42,0% (8.328,0 mil. RSD), dok su investicije za tretman nastalog zagađenja iznosile 58,0% (11 489,3 mil. RSD).

U 2024. godini, učešće troškova za zaštitu životne sredine u bruto domaćem proizvodu iznosilo je 0,9%.