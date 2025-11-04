Slušaj vest

Odluka je doneta nakon što je kompanija optužena da su pojedini proizvodi imali "dečji izgled“, što je izazvalo ogorčenje javnosti i reakciju francuskih vlasti.

Francuska organizacija za zaštitu potrošača prva je podigla uzbunu tokom vikenda, ocenivši da su opis i kategorija ovih lutaka "ostavljali malo sumnje u pogledu njihove pedofilske prirode".

Kao odgovor na optužbe, Shein je objavio da je trajno obrisao sve naloge prodavaca povezanih sa spornim proizvodima i da će pooštriti kontrolu sadržaja na globalnom nivou. Kompanija je privremeno uklonila i čitavu kategoriju proizvoda za odrasle.

- Borba protiv eksploatacije dece nije stvar pregovora. Iako su ovi proizvodi bili deo ponude trećih prodavaca, ja ovo shvatam lično - izjavio je Donald Tang, izvršni predsednik Sheina.

Foto: Nicolas Garriga/AP

- Tragamo za izvorom i preduzećemo brze i odlučne mere protiv odgovornih - dodao je.

Francusko tužilaštvo potvrdilo je da je primilo izveštaje Direkcije za konkurenciju, potrošače i suzbijanje prevara (DGCCRF), ne samo o Sheinu, već i o drugim velikim onlajn trgovcima poput AliExpressa, Temua i Wish-a, zbog sličnih proizvoda.

Istraga je poverena francuskoj agenciji OFMIN, koja se bavi prevencijom nasilja nad maloletnicima. Ministar finansija Francuske zapretio je da će Shein biti zabranjen u zemlji ako se slični proizvodi ponovo pojave u prodaji — svega nekoliko dana pre nego što kompanija otvori svoju prvu stalnu prodavnicu u Parizu.

Foto: Nicolas Garriga/AP

Dok su ispred robne kuće BHV, preko puta gradske skupštine u Parizu, građani protestovali protiv kompanije, Shein je saopštio da je već uklonio sve sporne proizvode i pokrenuo internu istragu.

Kompanija se i ranije suočavala s kritikama zbog štetnog uticaja na životnu sredinu i loših radnih uslova u fabrikama koje proizvode odeću za ovaj modni gigant.