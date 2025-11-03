Ovaj izuzetan uspeh ima posebnu težinu jer je Ramonda prvi hotel iz Srbije koji je ikada osvojio ova svetski priznata priznanja. Ovo potvrđuje našu posvećenost stvaranju iskustva koje spaja prirodu, luksuz i porodične vrednosti, i to u srcu Rtnja, jednog od najlepših krajeva naše zemlje. Zahvalni smo svakom članu našeg tima, partnerima i gostima koji su prepoznali naš trud i doprineli ovom uspehu. Nastavljamo da postavljamo standarde i pokazujemo da se i u Srbiji može stvarati svetski priznati luksuz.