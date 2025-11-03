Slušaj vest

Sa ponosom objavljujemo da je Hotel Ramonda dobitnik čak tri prestižne nagrade na World Luxury Hotel Awards 2025:

- Best Luxury Family Hotel za Evropu

- Best Luxury Hotel u Istočnoj Evropi

- Best Luxury Boutique Hotel u Srbiji

Hotel Ramonda dobitnik tri prestižne nagrade na World Luxury Hotel Awards 2025 - Prvi hotel iz Srbije koji je ikada osvojio ova svetski priznata priznanja Foto: Promo

Ovaj izuzetan uspeh ima posebnu težinu jer je Ramonda prvi hotel iz Srbije koji je ikada osvojio ova svetski priznata priznanja. Ovo potvrđuje našu posvećenost stvaranju iskustva koje spaja prirodu, luksuz i porodične vrednosti, i to u srcu Rtnja, jednog od najlepših krajeva naše zemlje. Zahvalni smo svakom članu našeg tima, partnerima i gostima koji su prepoznali naš trud i doprineli ovom uspehu. Nastavljamo da postavljamo standarde i pokazujemo da se i u Srbiji može stvarati svetski priznati luksuz.

