Kompanija WMG fondacija organizovala je humanitarnu reviju pod nazivom "Pobednice", u kojoj su žene koje su pobedile rak hrabro zakoračile na pistu i pokazale da je život uvek jači. Pored toga, kroz društveno odgovorne aktivnosti kompanije, Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije doniran je multifunkcionalni elektrohirurški sistem koji će u direktnoj praksi spasavati živote pacijenata.

Na ovu temu u emisiji "Redakcija" govorili su Ruža Veljović, direktorka korporativnih komunikacija i marketinga kompanije WMG, i profesorom doktorom Ivanom Markovićem, direktorom Klinike za onkološku hirurgiju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

WMG fondacija donirala sistem koji će spašavati život pacijenata Instituta za onkologiju i radiologiju

- Kompanija WMG je prepoznala projekat WMG fondacije "Prevencija kao garancija" i modnu reviju koju je fondacija organizovala kao trenutak da uručimo donaciju Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Za sve nas koji radimo u WMG kompaniji ova donacija ima duboko i lično značenje. Simbolizuje sve vrednosti u koje verujemo dok radimo naš posao. Odgovornost, saradnja, znanje i kvalitet, koji pretočavamo u simboličan čin donacije. Smatramo da promene nastaju samo kada je rezultat opipljiv i merljiv - kaže Veljović.

Veljović kaže da je WMG kompanija ponosna što je zajedno sa Institutom pokazala koliko je važno stvarati promene i doprinositi rezultatima.

Ivan Marković

Marković: Ovaj aparat se koristi za sve operacije

Marković kaže da sve što se radi iz oblasti onkološke hirurgije, posvećenost pacijentima i želja za boljitkom, rezultira ovakvim donacijama:

- Radi se o sistemu koji je u hirurgiji kao viljuška i nož. To je aparat koji je multifunkcionalan i koristi se za sve operacije, a najviše za hirurgiju dojke. Ta tehnologija ide napred i suštinski olakšava hirurgu rad i skraćuje vreme operacije. Kvalitet rezova je veći, a boravak u anesteziji kraći, manje je i komplikacija posle operacije. Ovaj sistem daje bezbednost prema pacijentu i osoblju - kaže Marković.

On kaže da oprema sada sve brže zastareva, pa dodaje i da se dosta ulaže u nju.

