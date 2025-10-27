Lambordžini postavlja nove granice za garanciju na svoja vozila

Slušaj vest

Dok je "Kia" godinama važila za rekordera sa sedmogodišnjom garancijom, "Lamborghini" sada postavlja nove standarde dugoročne pouzdanosti u segmentu luksuznih i supersportskih automobila

Kompanija na svoje automobile gleda kao na bezvremena umetnička dela, nudeći sveobuhvatnu zaštitu tokom celog životnog veka vozila.

"Lamborghini" je predstavio novi program koji počinje sa petogodišnjom fabričkom garancijom za svoje najnovije modele: Temerario, Revuelto i Urus SE.

Štaviše, svi hibridni modeli dobijaju osmogodišnju standardnu garanciju na visokonaponske baterije, čime marka iz Sant’Agate postavlja novi standard u luksuznom segmentu.

Garancija do deset godina bez ograničenja kilometraže

Za kupce koji žele maksimalnu sigurnost, dostupan je program Selezione Warranty Extension koji omogućava produženje garancije do deset godina od prve registracije vozila. Time "Lamborghini" staje uz bok markama poput "Kije" i "Hyundaija", poznatih po dugim garancijama, ali pritom zadržava ekskluzivnost bez ograničenja kilometraže.

Kupci novih modela Temerario, Revuelto i Urus SE takođe dobijaju pet godina besplatnog redovnog održavanja, uključujući sve propisane servise.

- Lamborghinijeva postprodaja neguje holistički pristup korisnicima, obezbeđujući da svako vozilo zadrži svoj izvorni kvalitet i performanse tokom vremena, čime se čuva, pa i povećava, njegova vrednost - istakao je Đulijano Kasataro, šef postprodaje u "Lamborghiniju".

Tokom održavanja koriste se isključivo originalni delovi, a sve usluge sprovodi Lamborghini Official Network, svetska mreža sertifikovanih stručnjaka.

Čuvanje istorije: Odeljenje Polo Storico

Vizija "Lamborghinija" proteže se i na očuvanje istorije marke. Kroz program Certification of Authenticity, vlasnicima klasičnih modela omogućava se potvrda izvornosti i očuvanje istorijske vrednosti vozila.

Centralnu ulogu u tome ima odeljenje Polo Storico, osnovano 2015. godine, koje se bavi restauracijom, arhiviranjem i sertifikovanjem istorijskih vozila. Cilj je da se svaki automobil vrati u originalno stanje uz potpuno poštovanje njegove tehničke i estetske autentičnosti. Nakon restauracije, Polo Storico izdaje tehnički izveštaj kojim se potvrđuje autentičnost, što ovu uslugu čini jedinstvenom u svetu supersportskih automobila.