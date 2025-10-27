Slušaj vest

Kako je saopšteno iz kompanije, pogođeni su uglavnom inženjeri koji su radili na projektovanju uz pomoć računara (CAD), zaposleni u globalnom tehnološkom kampusu GM-a u okolini Detroita.

- Restrukturiramo naš tim za projektni inženjering kako bismo ojačali ključne arhitektonske sposobnosti u dizajnu. Zbog toga je određeni broj radnih mesta u CAD sektoru ukinut. Prepoznajemo trud i doprinos naših kolega i zahvaljujemo im na radu - navodi se u saopštenju kompanije.

Iako GM nije želeo da otkrije tačan broj otpuštenih, izvor upoznat sa situacijom potvrdio je za CNBC da se radi o više od 200 zaposlenih, što je prvobitno objavio Bloomberg.

Zaposleni su o otkazima obavešteni putem Microsoft Teams video-poziva, a kao razlog su navedeni "poslovni uslovi“, a ne njihov učinak na poslu.

General Motors već godinama redovno preispituje svoje poslovne jedinice i organizaciju u cilju smanjenja troškova, povećanja profita i eliminisanja, kako navode, „suvišnih pozicija“.

Iako poslednji talas otpuštanja čini mali deo ukupne administrativne radne snage, on se uklapa u trend smanjenja broja tzv. „belih okovratnika“ u američkoj automobilskoj industriji. Broj zaposlenih u SAD-u u GM-u pao je sa 53.000 u 2023. na 50.000 do kraja prošle godine.

Ova vest dolazi dan nakon što je proizvođač električnih vozila Rivian otpustio oko 4,5% radne snage (više od 600 ljudi) zbog reorganizacije timova usled usporavanja potražnje na tržištu električnih automobila.

Otpuštanja u GM-u dešavaju se svega nekoliko dana nakon što je kompanija povećala svoje finansijske prognoze za 2025. godinu, jer je u trećem kvartalu nadmašila očekivanja Volstrita. Akcije GM-a su ove godine porasle za više od 29%, dok je Ford skočio oko 38%.

Biznis Kurir/CNBC

