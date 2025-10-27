Slušaj vest

- Uprkos izvrsnim prodajnim rezultatima, profitabilnost je i dalje pod pritiskom izuzetno visokih troškova poslovanja, prvenstveno zbog rekordno visokih cena sirove kafe i rasta cena kakaoa, i ulaganja u zaposlene, pa je dobit pre kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) manja za 9,3 odsto i iznosila je 88,2 miliona evra, dok je neto dobit smanjena 27,6 odsto, na 32,3 miliona evra - navodi se u saopštenju.

Među strateškim distributivnim područjima prednjače Srbija s rastom od 22,2 odsto i Severna Makedonija s rastom od 14,4 odsto, a značajan je rast ostvaren i na tržištima Bosne i Hercegovine i Nemačke.

Biznis Kurir/Beta

