On je u "Ložionici" u Beogradu otvorio četvrtu međunarodnu konferenciju "AI 4 LIFE: Biotech Future Foruma , koju organizuju Vlada Srbije i Centar za četvrtu industrijsku revoluciju u saradnji sa kancelarijom za IT i eUpravu, Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, NALED-om, Svetskim ekonomskim forumom i Programom ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), i uz podršku BIO4 kampusa. Konferencija okuplja više od 1.000 učesnika â predstavnike akademske i naučne zajednice, privrede, startape, lekare, investitore, kao i donosioce odluka.

- Prethodni forumi pokazali su da zajedničkim radom Vlade, nauke i privrede možemo stvoriti jak biotehnološki ekosistem. Srbija danas nastavlja da postavlja više ciljeve, da ubrzava razvoj, unapređuje saradnju i postane prepoznata biotehnološka nacija - rekao je Macut.

Istakao je da visoko mesto na agendi zauzima i digitalizacija zdravstva, pa je usvojen nov zakon o elektronskom zdravstvenom kartonu i nacionalnom registru genetičkih podataka.

- Tako Srbija postaje deo svetskih trendova u personalizovanoj medicini. Takođe, ponosni smo i na BIO4 kampus, najveći nacionalni projekat za povezivanje nauke, zdravstva i privrede. On već omogućava našim naučnicima da rade na razvoju lekova nove generacije, u saradnji sa vodećim svetskim kompanijama, uz plan da uskoro okupi više od 5.000 studenata i 1.000 doktora nauka, postajući centar znanja i inovacija jedinstven u regiona - rekao je Macut.

Direktor Đšancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović rekao je da je Srbija već definisala digitalizaciju i inovacije kao ključne stubove za rast privrede i razvoj društva.

- Prioriteti su nam veštačka inteligencija, biotehnologija i infrastruktura informaciono-komunikacionih tehnologija. Cilj nam je da kao lider digitalne transformacije u regionu dodatno ojačamo našu poziciju na međunarodnom tržištu. Brojne startap kompanije koriste veštačku inteligenciju u dijagnostici i poljoprivrednoj genomici, dok država definiše nove regulatorne okvire za zdravstvene podatke i digitalizaciju zdravstvenog sistema - rekao je Jovanović.

"Biotech Future Forum" je, po rečima direktorke za digitalnu inkluziju i članica Izvršnog odbora Svetskog ekonomskog foruma Keli Omundsen, najbolji dokaz koliko se može postići kada se nauka, politika i industrija udruže u zajedničkom cilju.

- Centar za četvrtu industrijsku revoluciju Srbije uspeo je da izgradi snažan most između nacionalnih ambicija i globalne saradnje, oblikujući način na koji biotehnologija i veštačka inteligencija mogu da donesu stvarne koristi društvu - kazala je ona.

Vršilac dužnosti globalnog administratora UNDP-a Haoliang Su rekao je da ta organizacija ;podržava zemlje širom sveta da odgovore na izazovna pitanja o regulativi, etici i jednakim mogućnostima pristupa i izgrade digitalnu budućnost koja je bezbedna, inkluzivna i usmerena na čoveka.

Dodao je da u Srbiji to uključuje podršku radu Đšancelarije za IT i eUpravu, uspostavljanju Državnog data centra u Đšragujevcu, osnivanju Centra za četvrtu industrijsku revoluciju, korišćenju veštačke inteligencije za unapređenje javnih usluga i širenju digitalne pismenosti u školama i lokalnim zajednicama.

Ovogodišnji "AI Biotech Future Forum" posvećen je ideji modelovanja od otkrivanja lekova i kliničkih ispitivanja do personalizovane medicine, od novih strategija investiranja u biotehnologiji do načina na koji pametni modeli podstiču inovacije.

Forum će istražiti i kako veštačka inteligencija oblikuje zdravstvenu zaštitu i svakodnevni život, pokazujući prediktivnu moć modela u stvaranju zdravije i pametnije budućnosti.