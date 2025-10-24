Slušaj vest

OTP Leasing Srbija, članica OTP Grupe u Srbiji, danas obeležava dve decenije uspešnog poslovanja na domaćem tržištu lizinga. Tokom 20 godina postojanja, kompanija je izgradila snažnu poziciju partnera privrede i pojedinaca, doprinoseći razvoju tržišta vozila, pokretne opreme i mašina.

Povodom jubileja održan je događaj u Beogradu, kom su prisustvovali predstavnici medija, zaposleni i partneri OTP Leasing-a i OTP banke Srbija, koje uz OTP Osiguranje i OTP Invest posluju u sastavu OTP Grupe u Srbiji.

Foto: Promo

Događaj je otvorio Bojan Vračević, predsednik Izvršnog odbora OTP Leasing Srbija, svojim uvodnim obraćanjem:

„OTP Leasing ove godine obeležava značajan jubilej, 20 godina uspešnog poslovanja na tržištu Srbije. Tokom dve decenije, izgradili smo reputaciju pouzdanog partnera, a naš rast i rezultati to potvrđuju. Jubilej dočekujemo kao lider po iznosu novih plasmana od 120 miliona EUR za 9 meseci ove godine i tržišnim učešćem od 17%. Sedam puta u poslednjih deset godina bili smo apsolutni lider po nabavnoj vrednosti ugovora, a poslednjih godina, konstantno smo među tri najjače lizing kompanije u Srbiji sa realizovanim oko 40.000 ugovora u zadnjih 10 godina. U prethodnoj godini, OTP Leasing je ostvario rast portfolija od 27% i naš portfolio je dostigao 280 miliona EUR što nas stavlja na poziciju broj 2 na tržištu i 16% tržišnog udela. Ovi rezultati su plod strateške transformacije, integracije dve lizing kompanije i snažne podrške OTP banke, uz posvećenost i stručnost naših timova. Jubilej je prilika da sa ponosom istaknemo dosadašnje uspehe i najavimo dalji razvoj. OTP Leasing ostaje posvećen inovacijama, održivim rešenjima i podršci privredi Srbije i u decenijama koje dolaze.“

Foto: Promo

Prisutnima se obratio i Predrag Mihajlović, CEO i predsednik Izvršnog odbora OTP banke Srbija i tim povodom rekao: „Za mene lično, ovaj jubilej je više od poslovnog uspeha, to je potvrda snage zajedništva i poverenja koje gradimo sa klijentima, partnerima i kolegama. Naš zajednički put, kao deo OTP Grupe, pokazuje da kada delimo viziju i vrednosti, možemo postići rezultate koji prevazilaze individualne granice. OTP banka i OTP Leasing su porodica koja zajedno pomera standarde u industriji. Uspeli smo da uz konstantnu saradnju timova Banke i Lizinga ostvarimo odlične rezultate. OTP banka kao najveći kreditor u zemlji sa veoma značajnom bazom klijenata ima i odgovornost da svojim klijentima omogući i snažnu podršku i u vidu lizing proizvoda, kao najadekvatnije rešenje za finansiranje vozila i opreme i verujem da u tome uspevamo.“

Mihajlović je zaključio obraćanje snažnom porukom: „Naša ambicija za narednih 20 godina je jasna. Želimo da budemo lider u održivim finansijskim rešenjima, oslanjajući se na digitalizaciju, ESG principe i inovacije koje menjaju živote naših klijenata.“

Povodom jubileja, OTP Leasing je odlučio da donira novčana sredstva Školi za oštećene sluhom i nagluve „Stefan Dečanski“ u Beogradu, sa tradicijom dugom 128 godina i da, na taj način, pruži svoj doprinos u unapređenju uslova obrazovanja i svakodnevnog života učenika ove škole.

Foto: Promo

Sa krajem trećeg kvartala 2025. godine, lizing industrija je ostvarila novu prodaju od 727 miliona evra. OTP Leasing je lider sa 120 miliona evra i po strukturi plasmana prednjači u više segmenata: prvi je u finansiranju poljoprivrednih mašina i opreme, drugi u finansiranju komercijalnih vozila i građevinskih mašina, i treći u finansiranju putničkih vozila. Tržište lizinga u Srbiji beleži kontinuiran rast veći od 15% godišnje, dok OTP Leasing konstantno nadmašuje taj tempo zahvaljujući širokoj mreži partnera i snažnoj saradnji sa OTP bankom.

Tokom dve decenije poslovanja, kompanija je kontinuirano unapređivala ponudu, prateći potrebe tržišta i promene u ponašanju korisnika, od rasta interesovanja za električna i hibridna vozila, do šire primene digitalnih procesa u prodaji i upravljanju ugovorima.

U strategiji do 2030. godine, OTP Leasing Srbija planira da dostigne 7.000 aktivnih klijenata i 20.000 ugovora, s ciljem da ostane dominantan partner malim i srednjim preduzećima, kao i građanima. Fokus kompanije biće na daljoj digitalizaciji procesa, efikasnom upravljanju rizicima i razvoju održivih finansijskih rešenja.