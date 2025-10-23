EU razmatera zabranu etanola u sredstvima za čišćenje zbog rizika od raka

EU razmatra da etanol klasifikuje kao opasnu supstancu koja povećava rizik od malignih oboljenja tj. potencijalno je kancerogen.

Etanol je supstanca koja se koristi u mnogim sredstvima za dezinfekciju ruku, za čišćenje i u drugim proizvodima, navodi Fajnenšel Tajms.

Interna preporuka od 10. oktobra jedne od radnih grupa u okviru Evropske agencije za hemikalije (ECHA) označila je etanol kao toksičnu supstancu koja povećava rizik od raka i dovodi do komplikacija u trudnoći.

U internoj preporuci se sugeriše da je potrebno zabraniti etanol i zameniti ga nekim drugim supstancama u sredstvima za čišćenje i drugim proizvodima.

Komitet za biocidne proizvode ECHA trebalo bi da se sastane između 25. i 28. novembra da bi preporučio regulatornim telima njegovu zamenu, a konačnu odluku će doneti Evropska komisija.