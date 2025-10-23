Slušaj vest

EU razmatra da etanol klasifikuje kao opasnu supstancu koja povećava rizik od malignih oboljenja tj. potencijalno je kancerogen.

Etanol je supstanca koja se koristi u mnogim sredstvima za dezinfekciju ruku, za čišćenje i u drugim proizvodima, navodi Fajnenšel Tajms.

Interna preporuka od 10. oktobra jedne od radnih grupa u okviru Evropske agencije za hemikalije (ECHA) označila je etanol kao toksičnu supstancu koja povećava rizik od raka i dovodi do komplikacija u trudnoći.

U internoj preporuci se sugeriše da je potrebno zabraniti etanol i zameniti ga nekim drugim supstancama u sredstvima za čišćenje i drugim proizvodima.

Komitet za biocidne proizvode ECHA trebalo bi da se sastane između 25. i 28. novembra da bi preporučio regulatornim telima njegovu zamenu, a konačnu odluku će doneti Evropska komisija.

