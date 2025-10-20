Slušaj vest

Prve godine okupili su više od 1000 međunarodnih stručnjaka iz finansijskog i tehnološkog sektora. Sledeće već duplo više. Money Motion, brend konferencije koji je Zagreb stavio na mapu najrelevantnijih poslovnih događaja u Evropi i šire, svoje četvrto izdanje najavljuje sa nikad jačim imenima i brojnim novinama.

Money Motion 2026, uz podršku Mastercarda, NLB-a i Croatia osiguranja, održaće se 11. i 12. marta 2026. godine na Zagrebačkom velesajmu i okupiće više od 3000 posetilaca. Donosi tri velike strateške novine – Advisory Board za programski deo koji čine vrhunski međunarodni stručnjaci, premijerno izdanje Day 0 programa koji će biti otvoren za javnost, kao i potpuno novi format nišnih i lokalizovanih događaja širom Evrope pod nazivom Money Talks.

Dokaz da se Money Motion ostvario kao vodeći FinTech brend u svetu ove godine potvrđuje i osnivanje prvog Advisory Boarda – sedam stručnjaka koji dolaze iz svih delova industrije i sveta – od Japana do Ujedinjenog Kraljevstva. Konsultant Dwayne Gefferie, serijski preduzetnici Takeshi Kito i Alex Panican, investitorka Alexandra Balkova, partner u Revolutu Andrius Biceika, kao i stručnjaci za bezbednost Marina Markežić i Pavel Kaminsky, kreiraće najveći Money Motion spektakl do sada. Stoga ne čudi što su na glavnoj pozornici već potvrđena tri moćna keynote govornika iz sveta FinTecha.

Faustine Fleuret, istaknuta francuska stručnjakinja za regulaciju finansijskih tržišta i digitalnu imovinu, poznata kao suosnivačica i bivša predsednica udruženja Adan (Association for the Development of Digital Assets) – glavne evropske organizacije koja okuplja kompanije iz sektora blokčejna i kriptoimovine. Do februara 2025. vodila je Adan, nakon čega je preuzela funkciju direktorke za odnose s javnošću u francuskoj DeFi kompaniji Morpho. Fleuret trenutno deluje i kao francuski Executive in Residence u kompaniji Taxbit, koja se bavi poreskim i računovodstvenim rešenjima za digitalnu imovinu, i igra važnu ulogu u oblikovanju evropske i globalne regulative u oblasti kripta.

Frank Schwab je poznati nemački FinTech stručnjak, preduzetnik i inovator u bankarskoj i finansijskoj industriji, sa višedecenijskim iskustvom u oblasti digitalne transformacije banaka i finansijskih institucija. Schwab je suosnivač platforme FinTech Forum Frankfurt, ključnog evropskog okupljališta za FinTech startape i investitore, i član nadzornih odbora Addiko Bank AG, Gulf International Bank i Hauck & Aufhäuser Innovative Capital. Autor je više knjiga, među kojima je i “42 Megatrends Shaping the Future of Banking”, i čest je govornik na svetskim FinTech konferencijama, gde savetuje banke i FinTech kompanije o tehnološkim trendovima i inovacijama.

Sabrina Tharani je Senior Vice President u Mastercardu, gde vodi globalne FinTech programe i razvoj partnerstava sa startapima kroz nagrađivani program Start Path, koji podržava više od 500 startapa u preko 60 zemalja u oblastima platnih tehnologija, veštačke inteligencije, finansijske inkluzije i otvorenih finansija. Pre toga radila je kao product manager u Mastercardovom core payments timu na inovacijama poput Apple Paya i Mastercard Movea.

Tharani se smatra jednom od najuticajnijih žena u oblasti plaćanja i FinTech industrije, što su potvrdile vodeće industrijske platforme poput Fintech Magazinea i American Bankera. Trenutno je član upravnog odbora The Resolution Projecta i član upravnog odbora FinSec Innovation Laba, podržavajući studentske projekte i early-stage startape u oblasti sajber bezbednosti.

Premijerno izdanje Day 0 programa

Uz Advisory Board i prva moćna imena na pozornici, velika novina za Money Motion 2026 je i premijerno izdanje jednodnevnog programa uoči konferencije, koji će biti besplatan i otvoren široj javnosti. U utorak, 10. marta, Money Motion će okupiti renomirane stručnjake iz Hrvatske u jednodnevnom programu fokusiranom na finansijsku pismenost kao temelj zdrave ekonomije i inovacija, ali i veći kvalitet života.

Podsetimo, finansijska pismenost u regiji već godinama je ispod evropskog proseka i željenog nivoa struke. Istovremeno, ona je preduslov za odgovorno korišćenje novih tehnologija i zaštitu od sajber i drugih rizika po ličnu imovinu svakog pojedinca.

Program će se održati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, a fokusiraće se na tri glavne teme – kripto, ulaganje naspram štednje u eri niskih kamata i finansijsku bezbednost u digitalnom dobu. Program će biti otvoren svim zainteresovanim građanima, a savete, komentare, konkretne slučajeve i primere čuće direktno od priznatih preduzetnika, menadžera i regulatora.

Money Talks stiže u gradove širom regiona

Money Motion od sledećeg izdanja postaje mnogo više od jednogodišnjeg okupljanja i razmene znanja vodećih FinTech stručnjaka u svetu. Money Talks su ekskluzivna okupljanja u ključnim gradovima Centralne i Istočne Evrope, koja okupljaju FinTech lidere kako bi se uhvatili u koštac sa izazovima lokalnog tržišta, razmenili uvide i otključali nove poslovne prilike. Pristup je ograničen – ali uticaj nije.

Jednodnevna okupljanja okupiće 150 relevantnih FinTech stručnjaka – predstavnika banaka, regulatora, investitora i tehnoloških inovatora, a program će se sastojati od dva keynote predavanja, nekoliko panela i brojnih prilika za networking. Prvi Money Talks održaće se na Bledu u Sloveniji, a potom putuje širom regiona – od Milana i Beča, preko Sarajeva i Beograda, do Bukurešta.

Obezbedite svoju ulaznicu već danas

Prošlo izdanje Money Motiona obeležila je i mobilna aplikacija za networking posetilaca, putem koje je dogovoreno čak 700 sastanaka među 2500 učesnika. Organizatori za sada ne otkrivaju detalje, ali naglašavaju da će upravo iskustvo kroz aplikaciju biti još jedan važan iskorak u narednom izdanju.

Prisetite se spektakla sa prethodnog izdanja konferencije kroz zvanični aftermovie, a više informacija o Money Motion 2026, kao i svoju Blind Bird ulaznicu po ceni od samo 189 evra, potražite na zvaničnom sajtu konferencije www.money-motion.eu ili na platformi Entrio.