Pre 9 godina Dragan Madžoski iz Kačareva posadio je prva stabla oraha kalifornijske sorte čendler, i sada se ozbiljno bavi tim poslom. Celokupan rod izvozi i veoma je zadovoljan i kvalitetom i cenom.

Dragan Madžoski, iako se decenijama bavi zlatarstvom, odlučio je i da uzgaja orahe i sad na 10 hektara ima 3.000 stabala ovog koštunjavog voća.

Rod od 30 tona

Očekuje oko 30 tona kvalitetnog roda i, kako kaže, sa banatske zemlje mogu se dobiti zlata vredni proizvodi.

Dragan Madžoski, proizvođač oraha iz Kačareva, kaže: "Ideja potiče iz Italije, kada sam radio uvoz nakita 2010. godine. Video sam da tamo moje kolege zlatari ulažu novac u zemlju i lateralne sorte oraha. Do prošle godine prodavao sam prodavnicama zdrave hrane po Srbiji i okolnim balkanskim zemljama, dolazili su i kupovali.Ove godine imam ugovore sa Italijanama da se sve osuši i proda u ljusci, s obzirom na to da su videli prošlogodišnji kvalitet i dali su mi dobru cenu. Pored zlatarstva i drugih poslova može i priroda da nam da, ako se njome bavimo kako treba."

U našoj zemlji proizvodnja jezgrastog voća zanemarena je bez razloga, i u ukupnoj proizvodnji voća zastupljena je sa svega 1,2%, odnosno od 193.000 hektara, na kojima su zasadi različitog voća lešnika i oraha imamo na samo 7.500 hektara, iako je njihova proizvodnja poslednjih godina sve više isplativa.

Velika potražnja

Zoran Keserović, profesor doktor voćarstva, dodaje: "Potražnja je velika u Evropi za nekim sortama oraha koji nije probirljiv u zemljištu i najbolje rezultate daju na černozemu i aluvijalnim nanosima. Ovde nemamo nikakvih problema sa izmrzavanjem, iako smo u poslednje vreme imali problema kod svih ostalih voćnih vrsta."

Dragan Madžoski planira da usavrši proizvodnju i da kupi posebne usisivače za skupljanje oraha i krckalicu kako bi mogao da prodaje po mnogo višoj ceni očišćene plodove, a za sad neće proširivati proizvodnju, već pomaže drugima koji žele da počnu da se bave ovim poslom.