Jasno je da hrana, jednom kada se nađe na rafovima, mora biti prodata pre isteka roka trajanja. U većini slučajeva to se i poštuje, ali ponekad rok istekne pre nego što proizvod dospe na tržište. U takvim slučajevima on mora biti povučen iz prodaje, što većina trgovinskih lanaca i radi.

Međutim, izgleda da ima i nepoštenih trgovaca, kako je nedavno otkrio jedan zaposleni u lancu prodavnica u Srbiji. On je medijima ispričao šta se dešava kada proizvodima u njihovim radnjama istekne rok trajanja. Odlučio je da razotkrije postupke svojih poslodavaca i prizna šta radnici moraju da rade kako bi prikrili greške u prodavnicama u kojima rade. Njegova priča snažno je odjeknula i jasno pokazala da oprez nikada nije na odmet.

Radnicima se zadaje da promene deklaracije i datume na proizvodima Foto: Stefan Stojanović/Mondo

"Svi radimo sve u isto vreme. Sklanjamo kutije iz prolaza, sečemo meso, krijemo proizvode kojima je istekao rok, vraćamo ih na police, popravljamo frižidere koji se kvare bar jednom nedeljno", rekao je radnik čiji identitet nije otkriven.

Objasnio je i šta rade sa mesom kojem je istekao rok trajanja.

"Ako se sveže meso ne proda, ono se ne baca. Šalje se na dalju preradu. Tada se meso pere u sirćetu i vodi, nekoliko puta samelje u mašini, doda mu se začin i od njega se prave kobasice i ćevapi", naveo je izvor.