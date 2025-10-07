Regional Scrum Gathering Belgrade 2025, u organizaciji Agile Serbia, i ove godine okuplja svetske i evropske stručnjake koji oblikuju budućnost modernog menadžmenta i agilnog rada. Održava se 7. novembra u Beogradu, a biće i jedini događaj ovog tipa u Evropi ove godine.

Novi koncept – učenje kroz praksu

Konferencija je osmišljena tako da učesnici nisu samo posmatrači, već aktivni učesnici procesa. Više od 90% programa čine radionice, interaktivne sesije i diskusije, a klasičnih predavanja gotovo da nema. Fokus je na praktičnoj primeni od prvog trenutka učesnici testiraju nove pristupe i alate, razmenjuju iskustva i istražuju rešenja koja mogu odmah da koriste u svom timu i organizaciji.

Široke i aktuelne teme

Ovogodišnji program prevazilazi klasične Agile okvire. Teme uključuju agilni menadžment i izgradnju visokoperformantnih timova, product i project management, ali i primenu veštačke inteligencije u poslovanju. Učesnici će moći da istraže kako analizirati Kanban metrike, kako uskladiti ciljeve sa stakeholderima, kako razvijati antifragilne mreže i uvoditi AI sisteme u skladu sa međunarodnim standardima. Svaka sesija pruža praktične uvide i alate koji se odmah mogu primeniti.

Keynote predavač – Niels Pfläging

Posebno se izdvaja Niels Pfläging, svetski priznati stručnjak za organizacioni dizajn i transformaciju, autor jedanaest knjiga i osnivač BetaCodex mreže. Njegov rad osporava tradicionalne menadžment dogme i nudi konkretan put ka decentralizaciji i istinskoj agilnosti.

Na konferenciji će održati keynote predavanje “What if… we hadn’t really tried Agile yet? Make software development and organizations federative and time-oriented”, gde će pokazati zašto organizacije moraju da preispitaju ustaljene prakse i kako da usvoje kolektivnu, brzu i održivu transformaciju.

Uz to, Niels vodi i radionicu “Powerful and practical approaches to decentralization and time-orientation”, koja nudi praktične načine da se prevaziđu barijere birokratije i komande-kontrole i omogući slobodniji i smisleniji razvoj timova i organizacija.

Stručnjaci koji oblikuju budućnost

Pored Nielsa, od predavača se izdvajaju i drugi međunarodni i regionalni eksperti poznati po svom praktičnom pristupu: James Coplien sa interaktivnom radionicom “So you think you know Scrum”, koja na osnovu podataka i istraživanja preispituje koliko zaista poznajemo osnove Scruma, Jonathan Frankenberger i Jutta Bechtloff sa temom transformacije menadžmenta, kao i domaći stručnjaci koji kroz radionice donose sveže uvide u AI, Kanban metrike, stakeholder alignment i razvoj agilnih timova.

Pogledajte celu agendu na zvaničnom sajtu

Mesto gde se učenje pretvara u akciju

Regional Scrum Gathering Belgrade 2025 nije samo konferencija, to je jedinstveno mesto gde se teorija i praksa susreću, gde svetski i evropski stručnjaci inspirišu, a učesnici zajedno sa njima stvaraju nova rešenja.

Ne propustite priliku da unapredite svoje veštine, proširite profesionalnu mrežu i budete deo događaja koji oblikuje budućnost Agile rada. Registrujte se na zvaničnom sajtu