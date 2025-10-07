U nastavku otkrivamo osnovne karakteristike svakog znaka, profesije u kojima mogu da briljiraju, kao i poznate ličnosti koje najbolje oslikavaju ove osobine.

Ovan

Ovnovi su energični, hrabri i prirodni lideri, koji uživaju u izazovima i lako preuzimaju odgovornost. Idealne profesije za ljude koji su rođeni u ovom znaku su menadžer, preduzetnik, sportista, glumac.Među poznatim ličnostima koji su dostigli apsolutni crh u svojoj profesiji su pevačica, glimica i preduzetnica Lejdi Gaga kao i Karim Abdul-Džabar, legenda amerčkog NBA - ja.

Lejdi Gaga je rođena u znaku Ovna Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Bik

Bikovi se opisuju kao stabilni, praktični i uporni te osobe koje cene sigurnost i finansijsku stabilnost. Idealne profesije za bikove su bankar, finansijski analitičar, kuvar, umetnik.Neki od najpoznatijih bikova su čuvena britanska pevačica Adel kao i vlasnik Mete i osnivač Fejsbuka Mark Zakerberg.

Blizanci

Blizanci su komunikativni, svestrani i radoznali. Osobe u ovom znaku brzo uče i lako se prilagođavaju svim uslovima.Idealne profesije za njih bi bile novinar, pisac, prodavac, influencer, glumac.

Legendarni pisci Ser Artur Konan Dojl, autor Šerloka Holmsa, Alen Ginsberg i Salman Rušdi rođeni su u ovom znaku, kao i američka oskarovka Anđelina Džoli.

Anđelina Džoli je rođena u znaku Blizanaca Foto: Aurore/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rak

Rakovi su emotivni i zaštitnički nastrojeni i intuitivni. Osobe rođene u ovom znaku su posvećen porodici i prijateljima. Sa tim na umu, idealne profesije bi bile psiholog, socijalni radnik, kuvar, učitelj, medicinski radnik.Među poznatima rođenim u ovom znaku je oskarovac Tom Henks kao i nabogatiji čovek na svetu Ilon Mask, koji je rođen na Vidovdan.

Lav

Lavovi su harizmatični, samouvereni i prirodni lideri i vole da budu u centru pažnje. Idealne profesije za lavove su menadžer, glumac, javni govornik, umetnik, preduzetnik.Bivši američki predsednik Barak Obama je rođen u ovom znaku. Tu je i kraljica popa Madona, čija karijera traje već četiri decenije.

Barak Obama je rođen u znaku Lava Foto: AP Ben Curtis

Devica

Za Device se smatra da su analitične, precizne i marljive. Perfekcionisti su u svakom poslu koji rade. Idealne profesije za Device bi bile analitičar, lekar, istraživač, programer, inženjer.

Svet šou-biznisa je prepun umetnika u ovom znaku - pevačica Bijonse čije se bogatstvo meri u stotinama miliona dolara kao i pokojni kralj popa Majkl Džekson.

Vaga

Vage su diplomatske, šarmantne i pravedne pa uvek teže ravnoteži u svemu. Idealne profesije za njis su advokat, diplomata, modni dizajner, umetnik, medijska ličnost.U svetu književnosti, neki od najuticajnijih autora u istoriji su bili Vage - Oskar Vajld, F. Skot Ficdžerald, Viliam Fokner, Truman Kapote i Migel de Servantes. Iz sveta biznisa i modnog dizajna tu je legendarni Ralf Loren.

Škorpija

Škorpije su intenzivne, fokusirane i strastvene. Veoma su uporne u ostvarivanju ciljeva pa su idealne profesije za njih istraživač, detektiv, psiholog, preduzetnik, naučnik.Jedan od najbogatijih ljudi na svetu je rođen u ovom znaku - Bil Gejts čije se bogatstvo broji milijardama. Što se tiče glumaca u ovom znaku su rođeni Leonardo di Kaprio i Metju Mekonahej.

Milijarder Bil Gejts rođen je u znaku Škorpije Foto: Shutterstock

Strelac

Strelci su optimistični, slobodoumni i avanturistički nastrojeni. Volе putovanja i istraživanja. Idealne profesije za njih bi bile turistički vodič, novinar, putopisac, sportista, umetnik.Prva žena koja se nasla na Forbsovoj listi milijardera koji su svoje bogatstvo stekli sami je Tejlor Svift i rođena he baš u znaku strelca. Američki glumac Bred Pit je takođe strelac.

Jarac

Jarčevi su ambiciozni, disciplinovani i praktični. Vole da planiraju dugoročno i postižu ciljeve te su idealne profesije za njih izvršni direktor, menadžer, investitor, arhitekta, političar.Ne čudi da je na listi uspešnih jarčeva Džef Bezos, osnivač Amazona i jedan od najbogatijih ljudi na svetu. Borac za građanska prava i lider pokreta za rasnu jednakost poznat po nenasilnim protestima Martin Luter King junior je takođe bio jarac.

Džef Bezos je rođen u znaku Jarca Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Vodolija

Vodolije su inovativne, nezavisne i humanitarne. One teže promenama i originalnim rešenjima. Idealne profesije za Vodolije su naučnik, inovator, aktivista, programer, medijska ličnost.Medijski mogul Opra Vinfri je na listi čuvenih vodolija. Otac moderne nauke, italijanski naučnik i astronom, Galileo Galilej takođe je bio vodolija.

Ribe

Za Ribe se kaže da su empatične, kreativne i intuitivne. Privlače ih umetnost i sve što uključuje pomaganje drugima. Tako su idealne profesije za njih umetnik, muzičar, terapeut, humanitarac, religijski radnik.

Čovek čija je teorija relativnosti revolucionisala razumevanje prostora, vremena i gravitacije, Albert Ajnštajn, rođen je u ovom znaku. Ovo deli sa osnivačem kompanine Epl, Stivom Džobsom.