USPEŠNI BIZNISMENI GLEDAJU U ZVEZDE Za poslovne odluke konsultuju astrologa, među njima i direktor jednog velikog javnog preduzeća

Pre nego ulože veliki novac u neki biznIs veliki broj domaćih uspešnih biznismena za savet obavezno pitaju astrologa, a pri započinjanju partnerskog posla najviše ih zanima da li mogu imati poverenja u svoje poslovne partnere i saradnike.

Da im se to očigledno isplati najbolje govori podatak da je među onima koji za važne poslovne doluke konsultuju astrologe i direktor jednog od najuspešnijih javnih preduzeća u Srbiji.

Astrolog i psiholog Ana Rakić Đuričić ističe da je velika zabluda da su žene zainteresovanije za horoskop nego muškarci.

foto: Privatna Arhiva

- Za 30 godina koliko se profesionalno bavim astrologijom i psihologijom na listi 10 najvažnijih i najuticajnijih mojih klijenata osam su biznismeni. Verujte jedan od njih je fotograf Goran Tomašević, dobitnik Pulicerove nagrade. Privrednike najviše zanima period kada je pametno i povoljno ulagati novac i sa kim treba sklopiti poslovni ugovor, da li mogu da očekuju poverenje u tu osobu i da li će ta saradnaja biti uspešna - kaže Rakić Đuričić.

NAJBOGATIJI ASTROLOG NA SVETU SAVETNIK ZA BERZU Pomoć astrologa biznismenima i te kako donosi korist, pa su oni i najbolji klijenti astrologa. Zato i ne čudi što se Henri Vajngarten (Henry Weingarten), koji važi za najbogatijeg astrologa na svetu ne bavi ljubavnim astrologijom, već klijentima daje savete za ulaganje na njujorškoj berzi.

Osim poverenja u poslovnog partnera biznismeni od astrologa traže odgovore i na pitanja oko izbora posla ili pravca u kom treba usmeriti kapital.

- Ima ljudi koji mogu da biraju između tri različita posla ili poslovna pravca konsultuju me koliko bi to bilo uspešno. Interesuje ih i kada da se povuku iz nekog biznisa i ti saveti su im dragoceni, jer im sačuvaju novac i poštede ih stresa. Sa većinom od njih imam višegodišnju saradnju što znači da su im moji saveti koristili. Postoji čovek koji je jako uspešan biznismen u Bosni i on me često konsultuje oko izbora biznis saradnika. Kad je u pitanju veći novac zanima ga da li može tim nekim osobama da veruje, jer je tu poverenje jako važno - ističe Rakić Đuričić.

HOROSKOP MILIJARDERA Kada su stručnjaci za horoskop bacili pogled na Forbsovu listu milijardera utvrdili su da je većina njih rođena u znaku vage, čak njih 27, među kojima je i čuveni američki kreator Ralf Loren. Na drugom mestu po bogatstvu su rođeni u znaku riba, njih 22 (Rupert Mardok i Bernar Arno, direktor LVMH grupe), dok treće mesto dele lav, rak i bik ( Ilon Mask, Ričard Brenson, Mark Zakerberg, suosnivač Gugla Sergej Birn). Najmanje milijardera ima među rošenima u znaku jarca među kojima je Džef Bezos.

Ona dodaje da su muškarci mnogo galantniji od žena i kada uspešno sprovedu svoje poslovne poduhvate pored plaćanja utvrđene cene astroloških usluga znaju dobro i da nagrade astrologa.

Iako nije htela da otkrije ime ni jednog privrednika koji poslovne savete traži od nje, Ana Rakić Đuričić ističe da je među njima i direktor jednog od najuspešnijih domaćih javnih preduzeća.

Svi žele da budu broj 1.

Da 90 odsto srpskih biznismena traži savet astrologa potvrđuje i astrolog Ružica Kralj.

- Ljudima koji su u biznisu je samo novac u glavi. Zanima ih jedino koliko će još miliona da naprave u toj godini i da li će biti biti prvi u svom poslu. Svi gledaju konkurenciju, uvek pitaju da li je konkurencija opasna po njih i kako da se zaštite od nje. Oni koji nisu zadovoljni ljubavnim životom oni se okrenu biznisu, a kad naprave lovu, onda lako kupe ljubav. Nesrećni u ljubavi su najveći biznismeni - ističe Kralj.

foto: Privatna Arhiva

Svi imaju više dece sa strane

Ona dodaje da su u Srbiji najuspešniji biznismeni u znaku bika, ribe, škorpije i vodolije, a po numerologiji u broju 2, 3, 6 i 7, ali kad naprave novac svi imaju jedan problem.

- Najuspešniji biznismeni kad naprave novac svi imaju više žena, više brakova ili jednu ženu i više dece sa strane. Sve te žene oni obezbede i uglavnom imaju do petoro dece. Dok žene koje su u biznisu žele sigurnu ljubav i nalaze mlađe partnere, jer mlađi muškarci znaju da ugađaju - ističe Kralj.

Ona dodaje da se domaći privrednici koji traže pomoć zvezda najviše bave građevinom, trgovinom sa inostranstvom i turizomm, a žene su vlasnice velikih salona lepote, klinika i modnih kuća.