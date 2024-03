NISU ONI IZ TE PRIČE ZNAJU BOLJE OD ASTROLOGA Biznismeni negiraju da gledaju u zvezde, samo jedan priznao da ponekad posluša savet

to je neko drugi

Poznati astrolozi tvrde da čak 90 odsto uspešnih poslovnih ljudi u Srbiji važne poslovne odluke donosi savetujući se sa njima, ali niko od privrednika koje je Kurir kontaktirao nije želeo da prizna da je ikada tražio pomoć u zvezdama.

Astrolozi su nam otkrili da biznismene pri započinjanju partnerskog posla najviše zanima da li mogu da imaju poverenja u svoje poslovne partnere i saradnike, a da im se to očigledno isplati, najbolje govori podatak da je među onima koji za važne poslovne odluke konsultuju astrologe i direktor jednog od najuspešnijih javnih preduzeća u Srbiji.

Dragoljub Vukadinović, vlasnik kompanije Metalac ističe da veruje u sebe i samo u svoja predviđanja, a svaka čast onima koji veruju u zvezde. Ja verujem samo u sebe, ne konsultujem zvezde - rekao nam je Vukadinović.

I Zoran Drakulić, vlasnik kompanije Point Group Int kaže da u poslu morate sami da donosite odluke i da astrologija nije za biznismene starog kova.

- Morate to sami sve da rešavate. Use i u svoje kljuse. Verovatno ovi mlađi konsultuju astrologe, mi stariji to ne pratimo - ističe Drakulić.

DUŠAN BAJATOVIĆ: TO JE BUDALAŠTINA foto: Kurir tv Tragom informcaije da je među uspešnim biznismenima koji traže pomoć astrologa pri donošenju ključnih odluka i direktor jednog velikog javnog preduzeća pitali smo Dušana Bajatovića, direktora Srbijagasa da li je on ikada bio u tolikoj dilemi oko neke poslovne odluke da je morao da se konsultuje sa astrolozima. - Baš nikada. Mislim da je to budalaština. Narod kaže mamipara - tvrdi Bajatović.

Da o povlačenju poslovnih poteza pre svega konsultuje članove porodice i saradnike tvrdi i Petar Matijević, vlasnik kompanije Matijević.

- Nikad nisam pitao astrologa. Kod donošenja poslovnih odluka savetujem se sa članovima porodice ili uspešnijim i pametnijim ljudima od mene - tvrdi Matijević.

Vlasnik drogerije Lili, Mladen Grujić izbegao je da odgovori na pitanje da li je ikad tražio pomoć tumača zvezda.

- Nisam sebe prepoznao u grupi uspešnih biznismena, pa tako ne mogu ni na ovo drugo da vam odgovorim - rekao je Grujić. Srđan Knežević, vlasnik Knez Petrola kroz smeh kaže da se nikad u životu nije obratio astrologu po poslovni savet.

- Uvek sam sam donosio svoje odluke kakve god one bile, konsultujući se sa svojim direktorima i poslovnim partnerima. Nije mi padala na pamet takva neka vrsta saveta. Naša delatnost je drugačija. U nafti i poljoprivedi mnogo zavisi od cena nafte i goriva i kretanja u drugim evropskim zemljma, kao i od cena žitarica, zatim da li će biti kiša, ili suša. Na osnovu toga smo donosili odluke - kaže Knežević.

ZORAN DROBNJAK: NISAM JA TAJ, JA ZNAM BOLJE OD ASTROLOGA foto: Dado Đilas I Zoran Drobnjak, direktor Puteva Srbije negira da je ikad pitao astrologe za savet oko nekih poslovnih odluka. - Nisam ja taj. To je neko drugi. Nemam ja njih šta da pitam, ja to bolje znam od njih zato što imam dosta godina i mnogo toga sam prošao. Sve odluke donosim zajedno sa svojim timom. Nisam nikad ni pomislio da ih pitam, ja to po svojoj intuiciji. Kad imate veliko iskustvo ne treba vam savet astrologa - kaže Drobnjak.

Iako tvrdi da nikad sam nije tražio savet astrologa bilo za privatni život ili posao Mića Jovanović, bivši vlasnik Megatrenda, tvrdi da ga je savetovao prijatelj koji je bio astolog.

foto: Zorana Jevtić

- Nisam nikad tražio savet astrologa, niti sam ih pitao, ali sam imao prijatelja Dušana Ninića, koji je bio vrhunski astrolog, ali koji je, nažalost, umro od korone. On mi je prijateljski govorio ovako, onako. Bio je genije, diplomirani pravnik, izumitelj, slikar. U početku nisam verovao, ali sam počeo da verujem kada se ispostavilo da je mnogo puta bio u pravu. Poslušao sam ga po neki put, ali nisam nikad tražio savet. Od 90 odsto onoga što je rekao ispostavilo se kao tačno. Počeo sam da verujem jer je sve nekako bilo nestvarno tačno - priznao je Jovanović za Kurir.