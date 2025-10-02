Slušaj vest

Naftna industrija Srbije priprema dopunjeni zahtev za novo odlaganje primene američkih sankcija, koji će večeras ili sutra zvanično uputiti SAD, saznaje Tanjug.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je 30. septembra novu posebnu licencu kojom je odloženo stupanje na snagu sankcija u punom obimu prema kompaniji NIS i kojom se kompaniji omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti najkasnije do 8. oktobra 2025. godine, saopštio je u sredu NIS.

Firma Jadranski naftovod (JANAF) saopštila je da je od američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) dobila licencu za nastavak izvršavanja ugovora o transportu sirove nafte sa kompanijom NIS do 8. oktobra.