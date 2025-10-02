Slušaj vest

Ekonomije evro zone i SAD se kreću različitim pravcima. Prema najnovijoj kvartalnoj investicionoj strategiji OTP banke, dok se u SAD očekuje usporavanje, izgleda da se Evropa kreće ka umerenom rastu. Analitičari primećuju da dve centralne banke stoje na suprotstavljenim stanovištima po pitanju ciklusa svojih kamatnih stopi. Banka takođe pruža smernice o vrsti imovine koja bi mogla da ostvari dobre rezultate u ovakvom okruženju i o tržištima na koje bi investitori trebalo da se usredsrede.

Američka ekonomija beleži usporen rast poslednjih meseca, ali u meri koja je manja od očekivane. Podrška u vidu fiskalne politike i očekivano smanjenje kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi čine naglo usporavanje sve manje verovatnim, smatra OTP banka.

Trenutni podaci ukazuju na to da je rast u SAD i dalje solidan u trećem kvartalu, sa godišnjom kvartalnom ekspanzijom od oko 3 procenta. Nakon slabijeg drugog kvartala, potrošnja i strane investicije sada pokreću rast. Analitičari su blago povećali svoju prognozu za 2026. godinu sa 1,5 na 1,7 procenata rasta BDP-a, iako se sastav rasta može promeniti. Očekuje se da će carine i veća inflacija ograničiti potrošnju, dok izvoz od nedavno pokazuje bolje rezultate. Rizici su uravnoteženi: moglo bi da dođe do slabljenja tržišta rada u odnosu na osnovna očekivanja, ali napredak u oblasti veštačke inteligencije i u tehnološkom sektoru bi mogao da dovede do pozitivnih iznenađenja.



Evropa deluje spremna za postepeni oporavak

U evro zoni se očekuje "mekano prizemljenje" u drugoj polovini godine, uz postepeno ubrzanje u 2026. nakon dostizanja najniže tačke. Ekonomska struktura regiona zadržala je stabilnosti. Analitičari očekuju da će mediteranske ekonomije predvoditi rast, dok bi zapadne, industrijski fokusirane ekonomije mogle zaostajati.

Kratkoročno, carinski sporovi bi mogli dodatno usporiti rast, držeći godišnji učinak na nivou od ispod 1 procenta. Međutim, labavija fiskalna politika mogla bi povećati međugodišnji rast na oko 1,5 procenata do kraja 2026. godine, posebno ako Nemačka u njoj učestvuje. Neizvesnost oko uticaja nemačkih stimulativnih mera održava postojanje rizika.

"Dve najveće ekonomije ne samo da rastu po različitim stopama, već pokazuju i suprotne inflacione trendove", kaže Gergely Tardos, rukovodilac Centra za istraživanja OTP-a. Inflacija u SAD je i dalje iznad ciljeva Federalnih rezervi, dok je inflacija u evro zoni dostigla cilj koji je ECB postavila. Kao rezultat toga, centralne banke su krenule različitim putevima: Malo je verovatno da će u Evropi doći do većih rezova, dok su Federalne rezerve, nakon devetomesečne pauze, u septembru nastavile sa popuštanjem. Zbog uvođenja carina i labave fiskalne politike, SAD bi ipak mogle da se suoče inflacionim pritiskom.

Akcije, roba, obveznice: Gde se fokusirati

Imajući u vidu sadašnje ekonomsko okruženje, rastuće carine mogle bi da dovedu do kratkoročne korekcije vrednosti američkih akcija, koje su istorijski bile precenjene. Analitičari smatraju da je rizik od recesije nizak. Uz podršku fiskalne i monetarne politike i rastućeg kreditiranja, američke akcije ostaju privlačne na duži rok, s tim da stav OTP-a vezano za inostrana tržišta za sada ostaje neutralan.

„Svaka korekcija bi mogla da dovede do dobrih kupovnih mogućnosti na američkim tržištima“, napominje Dávid Sándor, rukovodilac Multi-Asset Research pri OTP Global Markets. Procena koja se odnosi na evropske akcije je skromnija. Iako su ekonomski izgledi relativno povoljni, strukturni izazovi u evro zoni mogu ograničiti berzanske performanse.

Slabljenje dolara i očekivano smanjenje kamatnih stopa Federalnih rezervi mogli bi stvoriti prilike na tržištima u povoju, iako procene vrednosti više nisu naročito niske, a izgledi za profit su i dalje neizvesni. Centralna i Istočna Evropa i dalje deluju relativno povoljno, uprkos povećanim rizicima zbog fiskalnih pritisaka, što bi moglo dovesti do uvođenja novih ili rasta postojećih poreza. Generalno gledano, OTP zadržava pozitivnu prognozu za regionalna tržišta.

Tehnologije su i dalje predvodnik

Analitičari su i dalje optimisti po pitanju tehnoloških akcija, a takođe vide dobre prilike i u komunalnim uslugama i u obnovljivoj energiji. Moguće kineske stimulativne mere mogle bi da budu od koristi za rudarska preduzeća. Japan se izdvaja kao tržište od interesa: deflacija je okončana, korporativne reforme bi mogle da privuku kapital, dok su akcije jeftinije nego u SAD.

U Latinskoj Americi, Meksiko bi iz carinskog konflikta mogao da izađe kao relativni pobednik. U Centralnoj i Istočnoj Evropi izdvaja se Poljska, zahvaljujući bržem rastu u poređenju sa Zapadnom Evropom, fiskalnim olakšicama koje podržavaju vrednovanje i potencijalnim podsticajima nakon primirja u Ukrajini.

Što se tiče obveznica, OTP preporučuje kratkoročne i srednjoročne rokove dospeća kako u SAD tako i u Evropi, dok su mogućnosti vezane za korporativne obveznice ograničene zbog sužavanja razlika u prinosima.