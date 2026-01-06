Slušaj vest

Upozorenje je objavljeno u novoj proceni ekonomskih kretanja na ovom autonomnom području u sastavu Danskog kraljevstva.

Prema izveštaju, privredni rast je skroman, dok se javne finansije suočavaju sa ozbiljnim izazovima, delom zbog toga što se širenje aerodromske infrastrukture približava kraju, a planirani veliki projekti u energetici i drugim sektorima još nisu započeti.

Centralna banka Danske navodi da se stanje javnih finansija Grenlanda znatno pogoršalo tokom 2025. godine, dok je likvidnost grenlandskog trezora u drugoj polovini godine pala na kritično nizak nivo.

Zbog toga se ocenjuje da je neophodno primeniti mere štednje koje su predviđene danskim budžetom za 2026. godinu

Danska narodna banka upozorava da će se fiskalni pritisci nastaviti, jer populacija Grenlanda, na kome trenutno živi manje od 57.000 ljudi, sve više stari i opada, tako se broj radno sposobnih smanjuje.

Prognozira se da će broj stanovnika Grenlanda pasti za 20 odsto do 2050. godine, objavljeno je na sajtu Danske narodne banke.

U širem političkom kontekstu, upozorenje banke dolazi dan nakon što je dansko rukovodstvo odbacilo pretnje američkog predsednika Donalda Trampa o preuzimanju Grenlanda, uz poruku da bi svaki napad na ostrvo značio kraj NATO saveza.