Slušaj vest

Upozorenje je objavljeno u novoj proceni ekonomskih kretanja na ovom autonomnom području u sastavu Danskog kraljevstva.

Prema izveštaju, privredni rast je skroman, dok se javne finansije suočavaju sa ozbiljnim izazovima, delom zbog toga što se širenje aerodromske infrastrukture približava kraju, a planirani veliki projekti u energetici i drugim sektorima još nisu započeti.

Centralna banka Danske navodi da se stanje javnih finansija Grenlanda znatno pogoršalo tokom 2025. godine, dok je likvidnost grenlandskog trezora u drugoj polovini godine pala na kritično nizak nivo.

Zbog toga se ocenjuje da je neophodno primeniti mere štednje koje su predviđene danskim budžetom za 2026. godinu

Danska narodna banka upozorava da će se fiskalni pritisci nastaviti, jer populacija Grenlanda, na kome trenutno živi manje od 57.000 ljudi, sve više stari i opada, tako se broj radno sposobnih smanjuje.

Prognozira se da će broj stanovnika Grenlanda pasti za 20 odsto do 2050. godine, objavljeno je na sajtu Danske narodne banke.

U širem političkom kontekstu, upozorenje banke dolazi dan nakon što je dansko rukovodstvo odbacilo pretnje američkog predsednika Donalda Trampa o preuzimanju Grenlanda, uz poruku da bi svaki napad na ostrvo značio kraj NATO saveza.

Biznis Kurir/Telegraf

Ne propustitePlaneta"NAPAD NA NAS ZNAČI KRAJ NATO" Danska premijerka o Trampovim pretnjama američkom invazijom na Grenland (FOTO)
grenland.jpg
Planeta"DOSTA SA INSINUACIJAMA I FANTAZIJAMA O ANEKSIJI OSTRVA" Premijer Grenlanda ZAPRETIO Trampu!
profimedia-0951279435 copy.jpg
Planeta"NAPAD NA GRENLAND ZNAČI KRAJ NATO, SVE STAJE!" Stiglo OŠTRO UPOZORENJE zbog Trampovih pretnji: "Ruši se bezbednost uspostavljena nakon Drugog svetskog rata"
shutterstock_2343940613 copy.jpg
PlanetaOVO JE SPISAK ZEMALJA KOJIMA TRAMP PRETI: Nakon napada na Venecuelu, na tapetu je ovih PET država! (FOTO)
Donald Tramp Ali Hamnei Gustavo Petro Klaudija Šejnbaum Migel Dijaz Kanel Jens Frederik Nilsen