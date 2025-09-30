Slušaj vest

U švedskom gradu Malmeu gradske vlasti suočavaju se sa neobičnim, ali ozbiljnim problemom: 2.260 tegli Nutele zaglavljeno je u skladištu, a ni prodaja ni odlaganje trenutno nisu dozvoljeni.

Radi se o ukupno više od dve tone čokoladnog namaza koji se zbog zakonskih ograničenja ne može legalno staviti u promet niti pravilno zbrinuti.

Nutela otkrivena rutinskom kontrolom

Tokom rutinske inspekcije gradski sanitarni inspektori pronašli su spornu Nutelu. Pošto se ne zna tačno poreklo proizvoda, niti je moguće utvrditi lanac distribucije, on se prema švedskom zakonu vodi kao "nepraćen proizvod". U takvim slučajevima zakon zabranjuje prodaju jer ne postoji garancija sigurnosti proizvoda.

Ali problem tu ne prestaje.

Prema novom švedskom ekološkom zakonu, koji je stupio na snagu početkom 2024. godine, nije dozvoljeno bacanje prehrambenih proizvoda zajedno sa ambalažom. Sadržaj mora biti prethodno odvojen od ambalaže. To znači da bi svih 2.260 tegli Nutele trebalo otvoriti i ručno isprazniti, što zahteva značajne resurse – od radne snage do opreme.

Grad Malme za to nema potrebne kapacitete. Ne postoji dogovor sa firmom za zbrinjavanje otpada koja bi mogla preuzeti ovakav zadatak, a zaposleni gradske uprave nisu osposobljeni za takvu vrstu posla. Takođe, izuzeci od zakona nisu mogući, jer institucija ne može sama sebi dati pravnu dozvolu za zaobilaženje propisa.

Zbog toga je odlučeno da se slučaj prosledi nacionalnoj vladi, s ciljem da se zakon preispita ili uvedu praktične izuzetke za ovakve specifične situacije.

Do tada, sve tegle Nutele ostaju na policama – nepojedene, neiskorišćene i doslovno zarobljene između birokratije i ekologije.