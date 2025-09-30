Slušaj vest

Milijarder-investitor Džordž Soroš, čije donacije levo orijentisanim inicijativama već godinama izazivaju kritike desničara, dugo je oslikavan kao "lutkar i ekstremni levičarski manipulator", kako je to jednom ironično opisao sam sebe.

Većina teorija zavere u kojima se Soroš pominje usmerena je i protiv njegove neprofitne organizacije, Fondacija Otvoreno društvo (Open Society Foundations), osnovane pre decenijama, a koju danas vodi njegov sin Aleks Soroš. Među optužbama koje se iznose protiv organizacije nalaze se i tvrdnje bivšeg predsednika Donalda Trampa da ona finansira nasilne proteste, piše CNN.

Mržnja prema Sorošu ponovo je izbila u Beloj kući kada je Tramp izjavio da misli da je Soroš „verovatan kandidat“ za istragu, samo nekoliko dana nakon što je naložio državnoj tužiteljki Pam Bondi da pokrene krivične postupke protiv bivšeg direktora FBI Džejmsa Komija, senatora Kalifornije Adama Šifa i njujorške državne tužiteljke Leticije Džejms.

"Ako pogledate Soroša, on je na vrhu svega", dodao je Tramp. "On je u svakoj priči koju pročitam, tako da pretpostavljam da bi bio verovatan kandidat."

U avgustu je otišao i korak dalje, rekavši da bi Džordž i Aleks Soroš trebalo da budu optuženi za reketiranje.

"Džordž Soroš i njegov divni radikalno levi sin trebalo bi da budu optuženi po Zakonu o reketiranju (RICO) zbog podrške nasilnim protestima i još mnogo toga širom SAD" napisao je Tramp na mreži Truth Social.

Na te optužbe, Fondacija Otvoreno društvo odgovorila je: "Naše aktivnosti su mirne i zakonite, a naši korisnici grantova moraju da poštuju ljudska prava i zakone. Ove optužbe su politički motivisani napadi na civilno društvo."

Donacije i filantropija

Fondacija je izrazito levo orijentisana neprofitna organizacija. Do danas je potrošila više od 24 milijarde dolara, od čega 1,2 milijarde samo u 2024. godini. Najviše sredstava odlazi na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, rasnu pravdu, reformu politike droga, proširenje ljudskih prava, borbu protiv klimatskih promena i autoritarizma.

Prva Soroševa donacija datira još iz 1979, kada je stipendirao crne studente u Južnoafričkoj Republici za vreme aparthejda. Tokom osamdesetih finansirao je i putovanja istočnoevropskih disidenata na Zapad.

Soroš je dugogodišnji finansijer Demokratske partije u SAD, a samo 2021. donirao je 125 miliona dolara jednoj liberalnoj političkoj akciji. Njegovi protivnici često ga porede sa republikanskim megadonatorima poput Čarlsa Koha, Miriam Adelson ili Timotija Melona.

Povezanost sa Skotom Besentom

Skot Besent, kojeg je Tramp imenovao za ministra finansija i nazvao „jednim od najbriljantnijih ljudi sa Volstrita“, radio je godinama za Soroša. Bio je partner u londonskoj kancelariji Soros Fund Management od 1991. do 2000, a kasnije i glavni investicioni direktor od 2011. do 2015. godine. Kada je napustio kompaniju, Soroš mu je poverio 2 milijarde dolara da pokrene sopstveni hedž fond.

Besent je kasnije izjavio da Tramp i Soroš imaju slične osobine i ponašanja.

Skot Besent ministar finansija SAD Foto: Nathan Posner / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kritike saveznika Donalda Trampa

U maju 2023. Ilon Mask je na mreži X napisao da ga „Soroš podseća na strip negativca Magnetoa“. Kada ga je jedan korisnik branio tvrdeći da Soroš ima dobre namere, Mask je odgovorio: "Pretpostavljate da su mu namere dobre. Nisu. On želi da erodira samu strukturu civilizacije. Soroš mrzi čovečanstvo."

Kongresmenka Marjori Tejlor Grin dodala je: "Nijedna osoba nije više potkopala našu demokratiju od Džordža Soroša. Zašto mu se još uvek dozvoljava da ima državljanstvo?"

Mnogi kritičari ga nazivaju "globalistom" koji tajno manipuliše međunarodnim finansijama - što se često tumači i kao oblik antisemitizma.

Uspon na Volstritu

Rođen 1930. u Mađarskoj, Džordž Soroš je preživeo nacističku okupaciju, a kasnije se preselio u London gde je diplomirao na Londonskoj školi ekonomije 1952. godine. U SAD je došao 1956. i ubrzo pokrenuo sopstveni hedž fond. Godine 1973. osnovao je Quantum Fund zajedno sa Džimom Rodžersom, a slavu je stekao 1992. kada je zaradio oko 1 milijardu dolara kladeći se protiv britanske funte.

Danas njegovo bogatstvo iznosi oko 7,5 milijardi dolara, prema indeksu milijardera agencije Bloomberg. U filantropiju je do sada usmerio preko 32 milijarde dolara, uključujući i rekordnih 18 milijardi koje je 2017. prebacio u Fondaciju Otvoreno društvo.

"Moj uspeh na finansijskim tržištima dao mi je veću nezavisnost od većine ljudi. To me obavezuje da zauzimam stavove po kontroverznim pitanjima kada drugi to ne mogu, a i samo zauzimanje tih pozicija donelo mi je osećaj ličnog zadovoljstva," napisao je Soroš u eseju za New York Review of Books 2011. godine.