Čini se da nekim devojkama jednostavno sve ide od ruke - balansiraju između poslovnih i porodičnih obaveza, ali i druženja sa drugaricama i slobodnog vremena za sebe. To uspevaju zahvaljujući svakodnevim, malim navikama i praktičnim izborima koje prave. Jedna od njih je i pametno upravljanje finansijama što je odraz sofisticiranog načina života.

U današnjici gde se trendovi menjaju brzinom svetlosti, a potreba za finansijskom stabilnošću ostaje, AikBank se izdvaja kao izbor modernih ljudi, jer fleksibilnost koju nudi je nova elegancija.

Od momenta otvaranja računa u banci, za koje je potrebno nekoliko minuta u bilo kojoj filijali, AikBank je tu da olakša svakodnevno upravljanje finansijama. Uz Vašu saglasnost i umesto Vas, AikBank može da obavi i prenos računa iz prethodne banke.

Uz AikBank ne morate da čekate da biste zablistali

Da li Vam je poznat osećaj kada pronađete savršenu haljinu ili sako koji Vam neverovatno dobro stoji, a na računu nedostaje nešto novca, dok je plata tek za nekoliko dana!? Ili kada Vam iskrsne povoljno putovanje, a Vi morate da čekate? Upravo zato je dodatna usluga koju AikBank stavlja na raspolaganje klijentima koji koriste Aik Advance i Aik Supreme račune – Plata unapred - prava opcija za Vas, jer omogućava da Vam zarada bude na računu i do 7 dana unapred.

Da, tako je, bez dodatnih troškova ili kamata, zarada se može naći na Vašem računu ranije, kao dodatna usluga uz Aik Supreme ili Aik Advance pakete računa, u visini zarade, u maksimalnom iznosu do 200.000 dinara. Jednostavno se registrujete putem Aik mBanking aplikacije i naredne tri godine možete da koristite ovu uslugu kada god Vam zatreba.

Sve je u kombinaciji

Kao što cipele i torbu uklapate uz omiljenu odevnu kombinaciju, tako i paket računa u AikBank možete da prilagodite svom životnom stilu. Recimo, ako ste stalno u pokretu - jurite na posao, pa na ručak s prijateljicama, a zatim i na popodnevnu kafu ili porodičnu večeru, Aik Advancepaket račun je baš za Vas. Ovaj paket račun je savršen za osobe kojima prija sloboda, ali istovremeno i brzina i efikasnost. Plaćanje preko mobilnog novčanika i mBanking aplikacije, omogućava da imate više slobodnog vremena da se posvetite sebi, dok je tu povoljniji kurs za evre, kao i povrat novca za plaćanja Mastercard kreditnom Super Karticom kod odabranih trgovaca.

Komfor i opuštenost bez kompromisa u svetu finansija, imaćete kroz Aik Supreme paket račun, jer su uz ovaj paket račun transakcije iz mBanking aplikacije i trajni nalozi besplatni. To nije sve - ukoliko planirate putovanje, Aik Supreme paket račun će obezbediti potpuni užitak, bez briga. Naime, kupovina evra po srednjem kursu je benefit koji se ne propušta, dok je Mastercard Gold platna kartica s putnim osiguranjem zapravo pravi “šlag na torti” u ovom paketu, jer je to momenat u kom mir i sigurnost nemaju cenu. Nema više briga, samo uživanje u svakom putovanju, kao i u šopingu.

Uštedite za svoje ciljeve i snove

Novi odraz sofisticiranosti ogleda se i u štednji, jer to je ulaganje u sebe i u budućnost. Nova dodatna usluga, Non stop štednja u AikBank, omogućiće Vam da ostvarite mesečnu kamatu na dinare (EKS 5%) i evre (EKS 2,55%) na iznose do 1.200.000 RSD ili 10.000 EUR, ukoliko zaradu primate u AikBank, tako da štednja zaista lako može da postane sastavni deo Vašeg stila života.

