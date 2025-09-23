Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić boravi u Njujorku gde učestvuje na 80-om zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Uoči otvaranja Vučić se susreo sa generalnim sekretarom Antoniom Guterešom i više stranih zvaničnika. Očekuju se njegovi razgovori sa državnim sekretarom Markom Rubijom, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, a naglasio je i da će pokušati da razgovara sa Skotom Besentom, američkim ministrom finansija.

Sankcije NIS-u, američke tarife, Kosovo i Metohija, neke su od tema predstojećih razgovora između predsednika Aleksandra Vučića i američkog državnog sekretara Marka Rubija. Ministar finansija Siniša Mali ističe važnost sastanka u Njujorku zbog pitanja tarifa na uvoz u SAD, kao i zbog otvaranja novih oblasti saradnje srpskih i američkih kompanija. Vučić je nagovestio da je jedna japanska firma spremna da uloži 500 miliona evra u našu državu, ukoliko se reši pitanje carina.

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija

- Da je to otežavajuća okolnost, opterećenje jedno, koje na kraju krajeva, i što se Japana tiče predstavlja jednu ozbiljnu prepreku, jer tržište Evrope za Japan je važno jednako koliko i tržište SAD - kaže prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije i dodaje:

- Radiće naša država na tome i verujem da će naći odziva u Sjedinjenim Američkim Državama, jer prosto nije dobro ako imate opterećene odnose sa jednom globalnom silom kao što su SAD a da prosto ne rešavate te probleme koje imate.

Sekretar Rubio često je govorio o interesima SAD na Balkanu, a njegovi stavovi fokusirali su se na suprotstavljanje ruskom i kineskom uticaju u regionu. Putina je pre 10 godina nazvao mafijašem, potom lažovom, stoga se nameće pitanje - da li će preko leđa Srbije i NIS-a, Amerika pokušati da sankcioniše Ruse.

Sankcije NIS-u

- Sve ovo što se dešava prosto su signali da mora da postoji određeno rešenje, jer ti odnosi između SAD i Rusije po pitanju energenata, se nisu promenili i i dalje postoji velika tenzija i želja SAD da to tržište u Evropi se preuzme od njihovih kompanija i svojim mehanizmima to mogu da sprovedu - kaže Miletić.

Ministarstvo finansija SAD po šesti put je odložilo sankcije Naftnoj industriji Srbije do 26. septembra. Pre četiri dana ponovo je promenjena vlasnička struktura te kompanije, pa je tako akcionarsko društvo Intelidžens, ogranak Gasproma, postalo vlasnik 11,3% akcija. Nisu samo tarife i sankcije tema sastanka u Njujorku. Na stolu će se naći pitanje Republike Srpske, ali i dijaloga Beograda i Prištine.

Foto: Kurir Televizija

- Očekujem da će i jedna i druga strana voditi žestoku kampanju, s obzirom na to da su pregovori koji se tiču normalizacije Beograda i Prištine van koloseka i donekle zamrznuti bez efektivno dovoljno jakog pritiska niti Vašingtona niti Brisela da se oni otkoče. Što se tiče Republike Srpske, verujem da će ona biti jedna od tema u Njujorku, ali više na marginama samita - kaže Dragoslav Rašeta.

Vučić je izjavio da će među učesnicima sednice Generalne skupštine UN biti i pojedini afrički lideri, te da smatra da se uskoro mogu očekivati dobre vesti po pitanju povlačenja priznanja nezavisnosti tzv. Kosova.

SANKCIJE NIS-U NA ČEKANJU! Miletić: Amerika preko Srbije pokušava da udari na ruski uticaj u Evropi - Budući razgovori Vučića i Marka Rubia su ključni!

