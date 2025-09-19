Slušaj vest

Huawei je 19. septembra u Parizu održao veliku premijeru na kojoj je predstavio čitav niz novih uređaja. Na bini su se našli pametni satovi, tableti i telefoni, a tehnološki gigant je unapređenjima ponovo podigao lestvicu na tržištu nosive i mobilne tehnologije.

Najviše pažnje privukla je premijera Watch GT 6 serije, ali i novog Watch Ultimate 2 modela namenjenog avanturistima. Uz njih, predstavljeni su i najnoviji Huawei tableti, kao i telefoni nova 14 serije, čime je kompanija pokrila sve segmente - od zdravlja i sporta, preko zabave, pa do mobilne fotografije.

Huawei Watch GT 6 serija

Novi Huawei Watch GT 6 satovi nastavljaju tamo gde je stao prethodnih i dodatno unapređuju sve ono što su kupci cenili. Satovi su izrađeni od titanijuma vrhunskog kvaliteta, safirnog stakla i keramičke poleđine, što im daje kombinaciju luksuza, trajnosti i lakoće. Kupci mogu da biraju između verzija od 46 mm (Watch GT 6 i GT 6 Pro) i manjeg modela od 41 mm (Watch GT 6). Ekran je uvećan za 5,5% u odnosu na prethodnika, a osvetljenje sada ide do impresivnih 3000 nita.

Kada je reč o zdravlju i fitnesu, GT 6 donosi TruSense tehnologiju koja precizno meri otkucaje srca i nivo kiseonika, a po prvi put donosi i HRV metriku - detaljnu analizu varijabilnosti srčanog ritma. Unapređen je i TruSleep algoritam, pa sat nudi još tačnije informacije o fazama spavanja i mogućim poremećajima, uz personalizovane savete za kvalitetniji odmor.

Za sportiste, Huawei je dodao preko 100 različitih režima treninga i potpuno novu opciju - "cycling virtual power". Ona omogućava biciklistima da mere snagu tokom vožnje bez dodatne opreme, što je novitet među pametnim satovima. Na raspolaganju su i napredni režimi za planinarenje, golf i skijanje, a sat sada automatski prepoznaje mnoge aktivnosti i sam pokreće merenje.

Jedan od ključnih aduta ostaje baterija. Veći modeli Watch GT 6 serije traju i do čak 21 dan, dok manja verzija nudi autonomiju do dve nedelje. Brzo punjenje je dodatna prednost - samo 10 minuta na punjaču donosi dovoljno energije za ceo dan korišćenja.

Na planu pametnih funkcija, sat omogućava Bluetooth pozive, čitanje i odgovaranje na poruke, kontrolu muzike, pa čak i fotografisanje uz pomoć povezanog telefona. AppGallery donosi dodatne aplikacije, a kompatibilnost sa iOS i Android uređajima osigurava bezbrižno korišćenje.

Stil je takođe u prvom planu - modeli su dostupni u raznim bojama i kombinacijama kaiševa, od sportskog silikona, preko kože, pa sve do titanijuma. Na taj način, Huawei je ponudio rešenje za svakoga: od rekreativaca i profesionalaca do onih kojima sat predstavlja pre svega modni detalj.

U periodu od 19. septembra do 30. oktobra 2025. svi koji kupe sat iz Huawei Watch GT 6 serije i povežu ga sa Huawei Health aplikacijom dobijaju posebnu pogodnost - 50% popusta na mesečnu ili godišnju pretplatu za Watch Faces VIP paket, što donosi uštedu do 35 evra. Cene novih modela variraju između 32.999 i 64.999 dinara.

Huawei Watch Ultimate 2

Huawei je na premijeri otkrio i Watch Ultimate 2 - svoj najnapredniji pametni sat do sada, kreiran za ljubitelje avantura i ekstremnih izazova. Uređaj donosi funkcije koje do sada nisu viđene u svetu nosive tehnologije, među kojima se posebno izdvaja sonar komunikacija pod vodom i mogućnost ronjenja do neverovatnih 150 metara dubine.

Kućište je izrađeno od amorfne legure na bazi cirkonijuma, poznate po izuzetnoj otpornosti, dok safirno staklo i keramički prsten dodatno čuvaju sat od ogrebotina i oštećenja. Uz dve varijante boja - crnu i plavu - Watch Ultimate 2 kombinuje izdržljivost i luksuzan dizajn.

Najveća novina je svakako sonar komunikacija, koja omogućava razmenu kratkih poruka i emotikona između dva Watch Ultimate 2 sata na udaljenosti do 30 metara pod vodom. Za hitne situacije, Huawei je dodao i SOS režim, koji radi na razdaljini do 60 metara.

Za one koji istražuju kopnene terene, tu je Sunflower navigacioni sistem koji spaja dual-band signal sa pet satelitskih mreža, što omogućava brzo i precizno pozicioniranje i u najtežim uslovima, poput planinskih predela ili gustih šuma. Zahvaljujući eSIM funkciji, sat može samostalno da upućuje pozive, dok AI tehnologija za redukciju šuma obezbeđuje jasnu komunikaciju i u bučnom okruženju.

U segmentu zdravlja, Watch Ultimate 2 koristi unapređeni TruSense sistem i X-Tap tehnologiju, a preko opcije Health Glance prati 11 ključnih zdravstvenih parametara. To uključuje kontinuirano merenje pulsa, nivoa kiseonika u krvi, analizu kvaliteta sna i monitoring zasićenosti kiseonikom u realnom vremenu.

Što se baterije tiče, ona je dizajnirana za duge ekspedicije. U režimu štednje, sat može da izdrži i do 11 dana, dok u standardnom režimu nudi do 4,5 dana rada, što ga čini pouzdanim saveznikom čak i kada punjač nije nadohvat ruke.

Huawei nova 14 serija, MatePad 12 X i FreeBuds 7i

Huawei je predstavio i novu generaciju telefona, tableta i bežičnih slušalica, a svaki od ovih uređaja donosi rešenja namenjena različitim potrebama korisnika. nova 14 serija pametnih telefona osmišljena je za one koji žele da im mobilna fotografija izgleda poput profesionalne. Ultra Chroma kamera nove generacije omogućava snimke sa živopisnim, prirodnim i vernim bojama, dok XD Portrait Engine daje portretima realističan izgled, sa izraženom dubinom i bogatim detaljima čak i u teškim svetlosnim uslovima. Prednja kamera od 50 MP sa autofokusom i 5x portretnim zumom namenjena je ljubiteljima vrhunskih selfija, dok AI alati poput AI Best Expression i AI Remove nude brzu i jednostavnu obradu fotografija direktno na telefonu.

Za korisnike kojima je važna produktivnost, Huawei donosi MatePad 12 X PaperMatte Edition - tablet sa ekranom razvijenim da smanji refleksije i pruži prijatno korišćenje tokom dugotrajnog rada. U kombinaciji sa novom M-Pencil Pro olovkom, uređaj postaje moćan alat za pisanje i crtanje, a tu su i praktične funkcije poput brzog menija za beleške, radijalnih kontrola u aplikacijama i menjanja četkica pokretom ruke.

Na kraju, predstavljene su i FreeBuds 7i bežične slušalice koje kombinuju udobnost, kvalitet zvuka i napredne funkcije. Sa tehnologijom Intelligent Dynamic ANC 4.0, korisnici mogu da uživaju u muzici ili razgovorima bez ometanja, bilo da su kod kuće, u prevozu ili na poslu, uz jasan zvuk i prijatno celodnevno nošenje.