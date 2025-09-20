Slušaj vest

Nakon što su pre deset godina označena kao velika opasnost za decu, „smrtonosna auto-sedišta“ su ponovo dostupna za kupovinu onlajn. Organizacija za zaštitu potrošača Which je objavila da takva sedišta ne ispunjavaju osnovne bezbednosne standarde i da se prodaju na eBay-u, Shein-u, Wish-u, Little Dreams-u i ManoMano-u.

Organizacija kaže da takva sedišta nemaju narandžaste oznake sertifikacije koje pokazuju usklađenost sa zakonskim propisima i upozorava roditelje da ih ne kupuju. Which kaže da su auto-sedišta opasna po život dostupna za samo 14 evra, tako da postoji rizik da će ih porodice pod finansijskim pritiskom kupiti.

Foto: Bbc

Ishodi mogu biti strašni

Bezbednosne mane ovih auto-sedišta uključuju previše tanku osnovu sedišta i nedostatak centralne tačke za otpuštanje pojasa. Sedištima takođe nedostaje zaštita od bočnog udara, što je neophodno da bi se sprečilo da dečja glava udari u fiksne delove unutrašnjosti automobila. Ovaj propust može dovesti do fatalnih povreda glave, kao i do tragedije u slučaju bočnog udara.

Kada je proizvođač auto-sedišta Britaks testirao jedno kako bi demonstrirao uticaj udara brzinom od 48 km/h, test lutka, trogodišnje dete, proletela je pravo kroz vetrobransko staklo kada su se sigurnosni pojasevi otpustili.

Analitičari grupe su takođe pronašli odricanja odgovornosti koja glase: „Sedište je najbolje ne koristiti u automobilima velike brzine. Preporučujemo da se koristi u proizvodima bez motora… Pošto nije legalno za upotrebu na putevima“.