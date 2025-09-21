Slušaj vest

Iako su Srbima omiljeni vicevi na račun lenjosti Crnogoraca analiza produktivnosti rada koju je na osnovu dostupnih podataka uradio ekonomista Miroslav Zdravković pokazuje da po vrednoći stoje rame uz rame.

U analizi je produktivnost rada definisana kao odnos između vrednosti BDP-a po kupovnoj snazi valuta i ukupnog broja zaposlenih lica, uključujući poljoprivredu.

- U bazi MMF-a (World Economic Outlook Database, April 2024) postoje podaci o broju zaposlenih samo za 40 razvijenih ili zapadnih zemalja, te su za Srbiju i susedne zemlje dodati podaci o broju zaposlenih iz Anketa o radnoj snazi za 2024. godinu Broj zaposlenih na KiM je potcenjen, samo 414.000, dok Crna Gora ima 286.000, a S. Makedonija 700.000, što je uticalo da ima izračunat povoljniji indikator o produktivnosti rada, a koji nije i realan - piše Zdravković.

Prema tim podacima najveću produktivnost rada, tako definisanu, veću od SAD, imaju male razvijene zemlje i teritorije: Irska, Makao, Kina, Singapur, Norveška i Luksemburg. Ispod SAD na šestom mestu slede Belgija, Tajvan, Kina, Švajcarska, Danska i opet Hong Kong, Kina.

BDP PO ZAPOSLENOM U 2024. PO KUPOVNOJ SNAZI VALUTA Ireland 254.552

Macao SAR 234.362

Singapore 226.235

Norway 200.253

Luxembourg 194.068

United States 179.662

Belgium 167.482

Taiwan Province of China 160.572

Switzerland 159.301

Denmark 156.484

Hong Kong SAR 152.831

Italy 150.719

France 149.670

Netherlands 149.626

Austria 149.235

Sweden 145.894

Puerto Rico 143.068

Germany 139.436

Finland 138.372

Iceland 133.626

Australia 132.056

United Kingdom 127.516

Malta 126.931

Canada 126.592

Spain 123.411

Israel 123.085

Czech Republic 121.742

Cyprus 119.569

Andorra 115.849

Korea 113.544

Croatia 109.008

Slovenia 107.198

Lithuania 107.098

Greece 104.403

Slovak Republic 101.758

New Zealand 98.511

Japan 96.676

Portugal 96.493

Estonia 93.723

Latvia 90.656

KiM(samo 414h zaposl) 72.749

North Macedonia 71.933

Montenegro 70.329

Serbia 70.259

Bosnia and Herzegovina 60.351

Albania 46.002

U ovim rezultatima je neobično da su Italija i Francuska zemlje sa većom produktivnošću rada od Nemačke, ali ima tu još i drugih nelogičnosti.

- Na primer, izgleda neverovatnim da su Hrvatska i Slovenija ispred Japana po produktivnosti rada, ali Japan je već 34 godine u ekonomskoj stagnaciji i po nivou razvijenosti prevazišle su ga gotovo sve razvijene zemlje. Sad je uporediv sa Portugalijom, Estonijom i Letonijom na dnu liste razvijenih zemalja - naglašava Zdravković.

On ističe da Srbija i Crna Gora imaju gotovo identičnu produktivnost rada i tačno su na polovini izračunate produktivnosti za Nemačku.