CRNOGORCI I SRBI JEDNAKO VREDNI NA POSLU, ALI DUPLO LENJI OD NEMACA! Precizna računica produktivnosti u svetu
Iako su Srbima omiljeni vicevi na račun lenjosti Crnogoraca analiza produktivnosti rada koju je na osnovu dostupnih podataka uradio ekonomista Miroslav Zdravković pokazuje da po vrednoći stoje rame uz rame.
U analizi je produktivnost rada definisana kao odnos između vrednosti BDP-a po kupovnoj snazi valuta i ukupnog broja zaposlenih lica, uključujući poljoprivredu.
- U bazi MMF-a (World Economic Outlook Database, April 2024) postoje podaci o broju zaposlenih samo za 40 razvijenih ili zapadnih zemalja, te su za Srbiju i susedne zemlje dodati podaci o broju zaposlenih iz Anketa o radnoj snazi za 2024. godinu Broj zaposlenih na KiM je potcenjen, samo 414.000, dok Crna Gora ima 286.000, a S. Makedonija 700.000, što je uticalo da ima izračunat povoljniji indikator o produktivnosti rada, a koji nije i realan - piše Zdravković.
Prema tim podacima najveću produktivnost rada, tako definisanu, veću od SAD, imaju male razvijene zemlje i teritorije: Irska, Makao, Kina, Singapur, Norveška i Luksemburg. Ispod SAD na šestom mestu slede Belgija, Tajvan, Kina, Švajcarska, Danska i opet Hong Kong, Kina.
Ireland 254.552
Macao SAR 234.362
Singapore 226.235
Norway 200.253
Luxembourg 194.068
United States 179.662
Belgium 167.482
Taiwan Province of China 160.572
Switzerland 159.301
Denmark 156.484
Hong Kong SAR 152.831
Italy 150.719
France 149.670
Netherlands 149.626
Austria 149.235
Sweden 145.894
Puerto Rico 143.068
Germany 139.436
Finland 138.372
Iceland 133.626
Australia 132.056
United Kingdom 127.516
Malta 126.931
Canada 126.592
Spain 123.411
Israel 123.085
Czech Republic 121.742
Cyprus 119.569
Andorra 115.849
Korea 113.544
Croatia 109.008
Slovenia 107.198
Lithuania 107.098
Greece 104.403
Slovak Republic 101.758
New Zealand 98.511
Japan 96.676
Portugal 96.493
Estonia 93.723
Latvia 90.656
KiM(samo 414h zaposl) 72.749
North Macedonia 71.933
Montenegro 70.329
Serbia 70.259
Bosnia and Herzegovina 60.351
Albania 46.002
U ovim rezultatima je neobično da su Italija i Francuska zemlje sa većom produktivnošću rada od Nemačke, ali ima tu još i drugih nelogičnosti.
- Na primer, izgleda neverovatnim da su Hrvatska i Slovenija ispred Japana po produktivnosti rada, ali Japan je već 34 godine u ekonomskoj stagnaciji i po nivou razvijenosti prevazišle su ga gotovo sve razvijene zemlje. Sad je uporediv sa Portugalijom, Estonijom i Letonijom na dnu liste razvijenih zemalja - naglašava Zdravković.
On ističe da Srbija i Crna Gora imaju gotovo identičnu produktivnost rada i tačno su na polovini izračunate produktivnosti za Nemačku.
- Manju produktivnost rada od Srbije imaju BiH i Albanija od zemalja u okruženju. Ovaj izračunati pokazatelj nam ništa ne govori o produktivnosti rada u odnosu na fond radnih časova, jer poznato je da je radno vreme u razvijenim zemljama EU bitno kraće od radnog vremena u Srbiji, Crnoj Gori i Turskoj - napominje zdravković.
Kurir Biznis/Makroekonomija.org