"SRPSKA FIRMA UVELA ČETVORODNEVNU RADNU NEDELJU" Eksperiment za veću produktivnost radnika: Direktor uz to i povećao plate!

Radite manje, a primate istu platu. Zadovoljniji ste i produktivniji, a manje na bolovanju. Zvuči kao bajka,ali za Nemce od juče to je stvarnost.

Naime, Nemačka je od juče uvela eksperimantalno četvorodnevnu radnu nedelju što će u narednih 6 meseci testirati 45 njihovih kompanija. Zaposlenima se neće umanjivati plate iako će imati manje radnih sati.

Cilj ovog eksperimenta je da se provere tvrdnje sindikata da ljudi koji provode manje vremena na radnom mestu, ne samo da su srećniji i zdraviji, nego su i efikasniji i produktivniji u svom poslu.

Gosti jutarnjeg programa koji su analizirali ovu situaciju jesu predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković i predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić.

Atanacković je spomenuo potencijalne prednosti četvorodnevnog radnog vremena.

- Ova tema je sada aktuelna zato što je Nemačka pokrenula. Međutim, ona se pominje već ranije. Ovog puta Nemačka je počela s tim eksperimentom. Međutim, pre toga se to već razvijalo u Britaniji, Južnoj Africi, Americi i tako dalje. Tako da, neka iskustva kod toga postoje. Treba reći, da i kod nas postoje iskustva te vrste. Naime, pre skoro godinu dana je bilo objavljeno da na Batajničkom putu ima firma Mikroelektronika koja je uvela tih četiri dana i direktor te firme, mislim da se preziva Matić, je čak iznenadio sve, pa i svoje radnike time, što im je povećao platu. Trebate možda u nekoj daljoj razradi da istraživite ovu temu, da možda potražite tu firmu - započeo je Atanacković, pa nastavio:

- Kaže da je povećana produktivnost i slično i tako dalje. Ipak je to vrlo specifična stvar, to mogu neke firme koje imaju specifičan posao i slično, u principu plata zavisi od produktivnosti ukoliko je ona uravnotežena u odnosu na profit firme i tako dalje, tako da je to pitanje.

Šta kažu naši radnici na ovakvu odluku i postoji li iniciranje od strane naših sindikata da se ovako nešto uvede u Srbiju.

- Pa naši sindikati i naši radnici nažalost mogu da iniciraju samo da se u ovoj zemlji poštuju zakoni, da se jednako primenjuju na sve, da se pre svega poštuje zakon o radu koji relativno nije loš, ali je grozno to što se on u praksi ne primenjuje. I naši radnici otprilike kažu dajte i izborite nam se ponovo za petodnevnu radnu nedelju, pošto maltene u Srbiji postaje praksa da se radi šest dana u nedelji. I nije ni slučajno što je Srbija među vodećim zemljama prema broju radnih sati i prema - rekla je Savić, pa spomenula primer u kojem je manje radnih sati povećalo produktivnost:

- Naša velika tadašnja kompanija Javor Ivanjica je skratila radno vreme sa osam časova na šest i to je pokazalo da se naša produktivnost povećala i imali smo rezultate. Dakle, porasla je produktivnost, radnici su bili zadovoljni, manje se odsustvovalo sa posla. Dakle, pokazalo se upravo ovo o čemu sada govore nemačke ankete. Mislim, nije ni Evropa ni svet ne znam kakav zaljubljenik u radnike. Evropa jednostavno posmatra to ekonomski.

