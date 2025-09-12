Slušaj vest

Privredni mag iz Gornjeg Milanovca, Jovan Tomović preminuo je u 93. godini života. Ostaće upamćen kao čovek koji je svojim znanjem i iskustvom prmenio tok privrednog razvoja u opštini Gornji Milanovac.

- Uravo sam primio tužnu vest da nas je napustio gospodin Jovan Tomović. Gospodin Tomović je ostavio dubok trag u Gornjem Milanovcu, a pored činjenice da je bio predsednik opštine, ostaće upamćen i po tome da je u vreme najvećeg privrednog rasta Gornjeg Milanovca uspeo da dovede čuvenog “Gandola” u Gornji Milanovac i da po njihovoj licenci otpočne proizvodnja “Eurokrema”. Neka mu je večna slava, rekao je za RINU predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević.

Jovan Tomović rođen je u Koštunićima. Osnovnu školu završio je u Brajićima, malu maturu u čačanskoj gimnaziji, Srednju ekonomsku započeo u Čačku a završio u Kragujevcu. Višu ekonomsku školu završio je u Beogradu.

Svoj radni vek najduže provodi u PIK-u Takovo u Gornjem Milanovcu, kao generalni direktor (1960—1985). Bio je na čelu spoljnotrgovinskog preduzeća Centrocoop u Beogradu (1985—1990), zatim direktor firme Mobex u Beogradu (1990—1996), nakon čega je sedam godina rukovodio svojom firmom Toja.