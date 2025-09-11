Najviši most na svetu Huajiang Grand Canyon u Kini prošao je završna testiranja opterećenja i spreman je za otvaranje
OTVARA SE NAJVIŠI MOST NA SVETU! Umesto sat vremena putovanje će trajati svega 90 sekundi
Naime, Huajiang Grand Canyon most u Kini dug je gotovo tri kilometra, a spaja Liuzhi i Anlong te će putovanje koje je trajalo sat vremena skratiti na svega 90 sekundi.
Na mostu će biti postavljeno i stakleno šetalište, a posetioci će se moći okušati u ekstremnim sportovima poput bungee jumpinga i paraglajdinga, sve s pogledom na spektakularni kanjon, poznat i kao “pukotina Zemlje”
Ovaj viseći most izdiže se 625 metara iznad reke Beipan i za sada drži titulu najvišeg mosta na svijetu. Službeno otvorenje mosta očekuje se krajem septembra 2025.
