

Stabilan rast svake kompanije ne zasniva se samo na trenutnim poslovnim rezultatima, već i na pažljivo planiranim finansijskim potezima. Pametna raspodela kapitala i raznovrsnost portfolija su osnova koja obezbeđuje otpornost u promenljivim tržišnim uslovima.Ova potreba za diversifikacijom kapitala dovela je do povećanog interesovanja korporativnih investitora za alternativne oblike ulaganja.

PwC, jedna od četiri najveće svetske kompanije za profesionalne usluge, u svom godišnjem izveštaju "Emerging Trends in Real Estate 2024" beleži da korporativni investitori u uslovima viših kamatnih stopa traže visokokvalitetne nekretnine koje zadovoljavaju potrebe investitora i zakupaca. Istovremeno, PwC-ov Global Investor Survey 2024 pokazuje da 71% investitora smatra da kompanije treba da uključe ESG i održivost direktno u svoje korporativne strategije.

Ovakva kombinacija faktora - potražnja za stabilnim prinosima, fokus na ESG standarde i potreba za operativnom jednostavnošću - kreirala je tržišnu nišu za premium nekretnine koje istovremeno zadovoljavaju investicione i operativne potrebe korporacija. Odgovor na ovu potražnju predstavljaju kompleksi koji kombinuju LEED i WELL sertifikate, hotelske usluge i profesionalno upravljanje, što kompanijama omogućava da ostvare pasivan prihod dok istovremeno rešavaju potrebe za korporativnim smeštajem svojih zaposlenih i partnera.

Ovaj model, već etabliran u globalnim poslovnim centrima, sada sve jasnije dobija svoje uporište i na regionalnim tržištima, a Beograd u tom kontekstu ima posebnu ulogu. Kao vodeći poslovni i diplomatski centar Jugoistočne Evrope, grad privlači investitore koji traže sigurne i dugoročno održive prilike što otvara prostor za projekte koji mogu da ispune te najviše standarde globalnih ulagača.

Jedan od takvih projekata je Delta District, koji povezuje globalne standarde premium nekretnina sa lokalnim poslovnim okruženjem. Prva stvar koja ovakvu investiciju razlikuje od obične kupovine jeste njen direktan i merljiv uticaj na bilans stanja. Za one koji apartman kupuju za poslovanje ključna pogodnost dolazi kroz mogućnost povrata ulaznog PDV-a od 20%, što Delta District nudi svojim konceptom poslovnih apartmana. Na taj način se početni trošak značajno smanjuje, i to odmah, od prvog dana.

Ova finansijska optimizacija, međutim, samo je prvi korak. Za kompanije koje žele dugoročan rast imovine, ključno je pitanje tržišne pozicije. Tu nastupa strateška prednost brendiranih rezidencija - segmenta u kom snaga globalnog hotelskog brenda direktno utiče na tržišnu percepciju i cenu nekretnine.

Delta District donosi ovaj model u Beograd kroz partnerstvo sa IHG Hotels & Resorts Group (IHG) grupacijom, čime se stvara posebna klasa nekretnina čiju vrednost podupire međunarodno prepoznatljiv standard kvaliteta. Prema istraživanju Savills World Research, brendirane rezidencije u proseku postižu 30% veću cenu u odnosu na slične, nebrendirane projekte na istoj lokaciji. Posebno je značajna Savills analiza koja pokazuje da su u regionu brendirane rezidencije postizale premijum od čak 90% u odnosu na postojeći prime stock, što ukazuje na izuzetno visoku vrednost koju lokalno tržište pridaje međunarodnom brendiranju.

Ovakvi rezultati imaju jasno uporište u operativnim prednostima: profesionalno upravljanje kompleksom, garantovani standardi održavanja i pristup hotelskim sadržajima čine ovakve nekretnine izuzetno atraktivnim za najplatežniju klijentelu. Korporativni sektor, diplomatske misije i međunarodni menadžeri prepoznaju vrednost "move-in ready" smeštaja sa hotelskim nivoom usluge, što se direktno odražava na visinu zakupnina i brzinu iznajmljivanja. Za vlasnika to znači pouzdaniji i viši prihod od zakupa, ali i veću likvidnost pri eventualnoj prodaji.

Poglavlje: Održivost koja se isplati: Merljive uštede i veća vrednost zgrade

Pored snage brenda, vrednost jedne nekretnine dugoročno određuju i njeni operativni troškovi. U savremenom poslovanju ESG standardi prestaju da budu samo delovi izveštaja o društvenoj odgovornosti i postaju jedan od važnih faktora finansijske efikasnosti.

Delta District prepoznaje ovu realnost kroz svoje projektovanje prema LEED i WELL standardima, što kompanijama-investitorima omogućava da ostvare dvostruku korist: smanje operativne troškove i istovremeno povećaju atraktivnost za najplatežnije zakupce.

Konkretno, kompleks koristi geotermalne sonde i solarne panele za značajno smanjenje zavisnosti od spoljašnjih izvora energije. Ovakav pristup nije teorija već dokazana praksa - prema podacima U.S. Green Building Council, LEED sertifikovane zgrade u proseku postižu ENERGY STAR skor od 89 poena od mogućih 100, dok preko 90% projekata poboljšava energetske performanse za najmanje 10%. Što je još važnije za investitore, zelene zgrade imaju gotovo 20% niže troškove održavanja od konvencionalnih objekata, a retrofit projekti smanjuju operativne troškove za gotovo 10% već u prvoj godini.

WELL sertifikat, koji Delta District takođe implementira, donosi dodatnu dimenziju vrednosti kroz fokus na zdravlje stanara. Standard meri kvalitet vazduha, vode i svetla - faktore koji direktno utiču na privlačnost prostora za korporativne zakupce koji sve više paze na dobrobit svojih zaposlenih. MIT studija Real Estate Innovation Lab potvrdila je da ova strategija ima merljiv finansijski efekat: zgrade sertifikovane za zdravlje postižu premijum od 4,4% do 7,7% u ceni zakupa u odnosu na nesertifikovane objekte.

Za Delta District, kombinacija ova dva pristupa stvara posebno snažnu vrednosnu propoziciju. Kompleks je projektovan po principima održivog luksuza i privlači klijentelu koja zahteva superioran životni i radni ambijent. Visok kvalitet i najviši standardi održivosti (WELL i LEED) čine formulu koja omogućava vlasnicima da ostvare veće prinose uz manje operativnih rizika.

I u pogledu opremljenosti Delta District apartmani donose kvalitet koji prevazilazi uobičajene tržišne standarde: veće jedinice opremljene su kuhinjama brenda Veneta Cucine sa uređajima Gaggenau, dok svi apartmani imaju ugradne garderobere i potpuno završena kupatila sa keramikom renomiranih italijanskih proizvođača. Dodatnu vrednost čine integrisana rasveta, prečišćivači vazduha i smart home sistemi, zahvaljujući čemu je vrednost nekretnine od samog početka veća.

Sigurnost kapitala: stabilna struktura rizika

Visok prinos privlači pažnju, ali ono što investiciju čini zaista vrednom jeste njena stabilnost. Najtraženije nekretnine su one koje dugoročno zadržavaju i uvećavaju vrednost bez obzira na promene na tržištu. Delta District je upravo tako postavljen, da rizike svede na minimum i investitorima pruži sigurnost na više nivoa.

Prvi nivo je pouzdanost investitora. Projekat stoji na temeljima koje čine Delta Holding, jedan od najvećih privatnih poslodavaca u Srbiji, i globalna hotelska grupacija IHG. U pitanju je partnerstvo koje garantuje da će kvalitet gradnje i rokovi biti ispoštovani.

Drugi nivo sigurnosti donosi sama lokacija. Delta District se gradi u razvijenom Bloku 20 na Novom Beogradu, delu grada sa kompletnom infrastrukturom i definisanim urbanističkim okvirom. To praktično znači da nema rizika od velikih izmena u okruženju ili dugotrajnih gradilišta koja bi mogla da naruše vrednost prostora.

Treći oslonac je tržišna pozicija. Brendiranih rezidencija u domaćem premium segmentu ima vrlo malo, dok je potražnja sve veća. Takav odnos u praksi znači da luksuzne nekretnine bolje odolevaju oscilacijama na tržištu i zadržavaju vrednost i u nestabilnim periodima.

Kada se sve sabere, snažan investitor, Izvrsna lokacija i limitirana ponuda, jasno je da se radi o projektu koji nudi višestruko zaštićenu vrednost kapitala.

Delta District kao novi benchmark za premium segment

Korporativni sektor u regionu prolazi kroz transformaciju pristupa investiranju u nekretnine. Ono što je PwC dokumentovao kao globalni trend sada dobija svoju konkretnu realizaciju i na beogradskom tržištu.

Delta District demonstrira kako lokalni investitori mogu iskoristiti globalne standarde i međunarodna partnerstva da stvore proizvod koji zadovoljava kako potrebe domaćeg korporativnog sektora, tako i očekivanja međunarodnih kompanija koje posluju u regionu.

Najznačajniji aspekt ovog projekta možda leži u tome što postavlja novi benchmark za premium segment u regionu. Primer Delta Districta verovatno će inspirisati slične projekte, što bi moglo dovesti do stvaranja stvarnog tržišta brendiranih rezidencija na Balkanu i pozicioniranja Beograda kao regionalni centar za ovaj tip investicija.

