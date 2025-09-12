Slušaj vest

ChatGPT, AI platforma kompanije OpenAI, vidi potencijal za rast altkoina, slično kao što je Bitcoin (BTC) ranije doživeo eksplozivan rast.

Prema jednoj analizi, Solana (SOL) i Ripple (XRP) su dve kriptovalute sa potencijalom da dostignu vrednost od 1.000 dolara do 2026. godine, što ih čini obećavajućim investicionim opcijama.

Budući trendovi Solane – očekuje se kao alternativa Ethereumu

Jedan od kandidata koje je AI izdvojio jeste Solana (SOL).

Pozicionirana je kao održiva alternativa Ethereumu (ETH) i već pokreće DeFi aplikacije, NFT-ove i platne sisteme.

Solana takođe ima integracije sa globalnim kompanijama kao što su Visa, Shopify i Helium.

To signalizira sve širu upotrebu i u potrošačkom i u poslovnom sektoru.

Pored toga, predstojeći Firedancer upgrade smanjiće zagušenja mreže.

Učvršćivanjem pozicije kao jedne od najskalabilnijih mreža u industriji, očekuje se da će Solana dodatno unaprediti performanse u budućnosti.

Slično kao kod Ripple-a, ako regulatori odobre ETF vezan za Solanu, talas institucionalnog kapitala mogao bi da pogura cenu ka novim visinama.

To bi moglo stvoriti fenomen sličan onome koji su iskusili Bitcoin (BTC) i Ethereum.

U trenutku pisanja, cena Solane iznosi 207,39 dolara, što je pad od 1,8% u poslednja 24 sata i oko 3% u poslednjih nedelju dana.

Ripple – kriptovaluta za sve veću upotrebu u realnom svetu

Još jedan obećavajući primer koji je ChatGPT identifikovao za investicije u kriptovalute je Ripple (XRP).

Prema ChatGPT-u, dok se mnoge kriptovalute oslanjaju na špekulacije, Ripple već beleži stvarnu primenu kroz partnerstva sa velikim finansijskim institucijama poput Santander banke.

U isto vreme, razrešenje regulatorne neizvesnosti u SAD dodatno je pomoglo kriptovaluti da dobije zamah.

Ova pravna jasnoća mogla bi otvoriti put za buduće odobravanje fizičkih ETF-ova.

AI model predviđa da bi odobravanje ETF-a bilo ključni događaj.

Ako do toga dođe, kapital institucionalnih investitora i penzionih fondova značajno bi proširio prisustvo Ripple-a na tržištu.

U trenutku pisanja, Ripple se trguje po ceni od 2,83 dolara, što je pad od 0,8% u poslednja 24 sata i oko 6% u poslednjih nedelju dana.

Istaknuta meme kriptovaluta – preporuka Maxi Doge

Pored projekata sa visokom praktičnom vrednošću kao što su Solana i Ripple, koje je AI analizirao, tržište kriptovaluta doživljava veliki uzlet u segmentu meme kriptovaluta.

U tom kontekstu, nova meme kriptovaluta privlači veliku pažnju već od faze pretprodaje – Maxi Doge (MAXI).

Izgrađena na Ethereum mreži, ova kriptovaluta prema whitepaper-u ima koncept zasnovan na snažnom psećem liku.

Dizajnirana je kao projekat kojim upravlja zajednica.

Ono što posebno privlači investitore jeste nagrada kroz staking, za koju se navodi da može doneti godišnju kamatnu stopu od čak 160%.

Zahvaljujući ovim atraktivnim podsticajima, pretprodaja je već prikupila skoro 2 miliona dolara.

Mnogi influenseri takođe ističu njen budući potencijal, a kupovina Maxi Doge tokena moguća je preko zvaničnog sajta.

Šta sledi za Maxi Doge? Projekat cilja na brzi rast sa drugačijim pristupom od već etabliranih kriptovaluta.

Predstavlja novi trend na tržištu meme kriptovaluta i definitivno je projekat koji treba pratiti.