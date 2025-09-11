Slušaj vest

Elisonova neto vrednost porasla je za 101 milijardu dolara u sredu, čime je dostigao 393 milijarde dolara i zauzeo prvo mesto ispred Maska.

Procenjeno bogatstvo Maska trenutno iznosi 385 milijardi dolara.

Skok neto vrednosti Elisonove kompanije uzrokovan je ogromnim povećanjem vrednosti akcija Orakla, koje su u sredu porasle za čak 41 odsto na dnevnim maksimumima.

Lari Elison Foto: Chris Kleponis - Pool via CNP / Zuma Press / Profimedia

Orakl je jedna od najvećih svetskih IT kompanija i specijalizovana je za razvoj i prodaju podataka, poslovnog softvera, usluga računarstva u oblaku, serverskog hardvera i integrisanih sistema, kao i za konsultantske usluge i podršku. Elison je osnovao kompaniju 1977. godine, a sedište joj je u Ostinu, u Teksasu.

Ko je Lari Elison?

Iako je ime ovog 81-godišnjaka manje poznato javnosti od Maskovog, on je već pet decenija jedna od ključnih ličnosti tehnološke industrije.

Davne 1977. godine, suosnivač je kompanije Oracle i bio je pionir u razvoju komercijalno isplativih relacionih baza podataka, tehnologije koja je postala temelj modernog poslovanja.

Njegov rani život nije bio baš bajkovit. Rođen je u Njujorku. Kao dete je izgubio majku i odgajali su ga tetka i teča u Čikagu.

Naime, napustio je fakultet i sa svojim partnerima osnovao jednu od najvećih svetskih tehnoloških kompanija.

Iako je proglašen studentom godine prirodnih nauka, odustao je od polaganja završnih ispita nakon što mu je tetka preminula.

Jedan semestar je pohađao Univerzitet u Čikagu, gde je studirao fiziku i matematiku i prvi put se susreo sa računarskim dizajnom. Zatim se preselio u Berkli, Kalifornija, i započeo karijeru kao programer za nekoliko različitih kompanija.

Osnivač je jedne od najvećih svetskih tehnoloških kompanija Foto: Promo

Danas je predsednik i glavni tehnološki direktor, a većina njegovog bogatstva vezana je za vlasništvo nad približno 1,16 milijardi akcija kompanije Orakl.

Poznat je po svom ekstravagantnom načinu života i poseduje 98% havajskog ostrva Lanai.

Strastveni je jedriličar koji je dva puta osvojio prestižni Američki kup, a od 2018. do 2022. godine bio je i član upravnog odbora kompanije Tesla.

Takođe ga zanima politika i često je donirao milione dolara republikanskim i konzervativnim grupama.

Elison trenutno ima bliske veze sa predsednikom SAD Donaldom Trampom. U januaru se pojavio u Beloj kući kada je Tramp najavio osnivanje nove kompanije za razvoj infrastrukture veštačke inteligencije u SAD.

Između ostalog, donirao je sredstva za razvoj medicine.

2016. godine donirao je 200 miliona dolara Univerzitetu Južne Kalifornije za osnivanje centra za istraživanje i lečenje raka.

Što se tiče njegovog privatnog života, bio je četiri puta oženjen. Od 2024. godine je u vezi sa Džolin (33), bivšom studentkinjom Univerziteta u Mičigenu. Otac je sina i ćerke.