Slušaj vest

Nakon modernizacije vazdušnih luka u Nišu i u Lađevcima kod Kraljeva na red dolazi čuveni aerodrom Ponikve kod Užica za koji će takođe biti opredeljana veća ulaganja.

"Aerodrom je operativan, koristi se za letove generalne i sportske avijacije – imali smo oko 50 operacija ove godine. To su uglavnom privatni avioni, piloti i kopiloti. Aerodrom ima sezonski granični prelaz i koristi se za te svrhe", rekao je za RINU Mihailo Zdravković direktor Aerodroma Srbije.

Aerodrom Ponikve teško je oštećen tokom NATO bombardovanja Jugoslavije 1999. godine, ali je veći deo piste kasnije rekonstruisan. Poslednjih godina se radilo na postavljanju ograde oko tog aerodroma.

"Radimo na dokumentaciji za produžetak piste i uklanjanju neeksplodiranih sredstava iz NATO bombardovanja. Već je očišćen veliki deo aerodroma, ostaju još neki delovi. U jednom i dalje stoji motor uništenog aviona. To su preduslovi da aerodrom dobije ozbiljniju dimenziju", istakao je Zdravković.

Aerodrom Ponikve je aerodrom koji se nalazi 12 km severozapadno od grada Užica. Aerodrom je poznat i pod nazivom Lepa glava.

Aerodrom Ponikve građen je u razdoblju 1979-1983, ali se nije koristio pre 1992. godine. Posle četiri godine aerodrom je postao civilni, a JAT je uveo let Beograd–Užice–Tivat. Linija je kasnije ukinuta zbog nerentabilnosti.