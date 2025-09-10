Slušaj vest

Prema podacima APR-a i istraživanjima o poslovnim formama u Srbiji, ortačka društva su danas gotovo nestala. Broj aktivnih ortačkih društava pao je ispod 650, dok dominira forma DOO (Društvo s ograničenom odgovornošću) zbog jednostavnijeg upravljanja i ograničene odgovornosti. Razlozi za pad popularnosti ortačkih društava su višestruki, manjak poverenja, složena pravila solidarnog odgovaranja, pravna nesigurnost i sporost sudskih postupaka.

O profesijama poput advokature i zanatstva koje su uspele da opstanu funkcionišući na ovaj način, govorili su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija", Predrag Savić, advokat, Danijel Đerfi, mesar i mali proizvođač hrane i Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca.

Savić i Atanacković: Bez poslovne etike nema ortačkog društva

Savić je najpre govorio o svojoj struci, ističući da Zakon o advokaturi predlaže da je jedan od načina udruživanja advokata upravo ortačko društvo.

- Znam nekoliko izuzetnih takivh, a ima i velikih koja su po načinu poslovanja vrlo moćna. Mi mali advokati koji radimo sami obično kažemo da su ta ortačka društva način da se mali advokati potisnu, a to je samo delimično tačno.

Govorio je i važnosti etike u poslovanju.

- Ortačko društvo je teže za funkcionisanje kada se pređe prag malog preduzeća. Često se izražava naš mentalitet, dolazi do raskida ortakluka koji su ravni razvodu braka. Teško je utvrditi kome šta pripada. Obično završi odlaskom u stečaj gde odgovaraju svom imovinom.

Savić kaže da je moguće za ortačko društvo da pređe u DOO, kao i da to nije komplikovan postupak.

Atanacković je tokom svog uključenja u program potvrdio da su ortačka društva danas zastareli način poslovanja.

- I dalje postoji kao takav, ali se postepeno gasi. Ortačka društva su ortaci koji imaju zajedniku firmu i odgovaraju celom svojom imovinom. Takođe, to je forma gde često nije utvrđeno ko je odlučujući. Postoje mnogo primamljiviji načini organizovanja nego što je to ortačko društvo.

Danijel izašao iz ortačkog društva posle samo nekoliko meseci

Danijel Đerfi i sam je bio deo ortačkog društva. Ispričao je kako je došlo do raskida partnerstva.

- Bio sam vršilac dužnosti, ali nisam imao finansije. Bio je problem krenuti bez sredstava. Taj koji finansira smatra da je on odradio svoj deo posla, uvek jedna strana pogine, a druga od njega očekuje sve. Izašao sam iz tog posla, imao sam nekretninu i podigao sam kredit. Iskustvo je najisplativija stvar. Naučio sam mnogo i izvukao ozbiljne poruke.

Tokom poslovanja dogovore sa partnerom sklapao je usmeno, a kako kaže, od njega se zahtevalo mnogo.

- Trajalo je nekoliko meseci dok nije došlo do raskida posla. Ne bih nikoga savetovao da se upusti u takvu vrstu posla. Mi smo okej danas, javimo se jadan drugom, popijemo kafu, ali preporučujem drugima da se nikako ne upuštaju u ortačke poslove.

