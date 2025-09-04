Slušaj vest

U našoj zemlji će od početka naredne godine elektronski recepti biti dostupni i u privatnim zdravstvenim ustanovama. To znači da će pacijenti imati jedinstvenu bazu propisanih lekova, bez obzira na to da li su kod državnog ili privatnog lekara.

E-recepti se u državnom zdravstvu koriste već godinama, a uskoro će i privatne klinike biti deo tog sistema. Time će svaki lekar imati uvid u to koje je lekove pacijent koristio ranije i šta mu je trenutno propisano.

Izvor: Kurir televizija

- Jako je dobro da mi odmah imamo uvid u to šta pacijent koristi. Nekada su ljudi zbunjeni kada dođu kod lekara, ne znaju šta su poneli od analiza, šta je poslednji i prethodni izveštaj, a mi ćemo sada odmah moći da vidimo šta je. Drugo, postoje lekovi koji imaju neku negativnu interakciju i to je jako važno. Ti softveri nam onda ukažu da li ti neki lekovi ne mogu da se koriste istovremeno, prosto nam skrenu pažnju i to. Mislim da će ovo da ubrza proces i vrlo je važno da se poveže privatna sa zvaničnom lekarskom praksom - kaže dr Saša Milićević, pedijatar.

Ministarstvo zdravlja ističe da će uvođenjem e-recepta u privatne klinike biti onemogućeno da pacijent dobije različite terapije koje se međusobno ne vide, jer će sve biti objedinjeno u jedinstvenom sistemu.

Ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar izjavio je:

- Vi nećete imati jedan recept da ste bili kod vašeg izabranog lekara ili u domu zdravlja ili bolnici, a drugi recept da se ne prepoznaje i ne vidi da ste otišli kod privatnika, pa i on prepiše to. To više neće moći da se desi. Vi ćete imati jedinstvenu bazu i svaki pacijent će znati kada mu je koji lek prepisan, a u to će imati uvid svaki lekar kod kog on dođe da se pregleda.

