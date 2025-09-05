Slušaj vest

Zahvaljujući snažnoj letnjoj sezoni i velikom prilivu stranih posetilaca,Slovenija se učvrstila kao jedna od najtraženijih destinacija u Evropi.

Turizam u Sloveniji doživeo je rekordne rezultate tokom 2025. godine, zahvaljujući izuzetno uspešnoj letnjoj sezoni.

Prema podacima Statističkog zavoda Republike Slovenije (SURS), zemlju je u periodu od januara do jula posetilo skoro 3,9 miliona turista, koji su ostvarili više od 9,8 miliona noćenja - što predstavlja rast od približno 7% u odnosu na isti period prethodne godine.

Jul 2025. - najuspešniji mesec u istoriji slovenačkog turizma

Jul je bio posebno impresivan: u tom mesecu je zabeleženo više od 1,05 miliona dolazaka i gotovo 3 miliona noćenja, čime je postavljen novi mesečni rekord.

Strani turisti činili su čak 82% ukupnih noćenja, što potvrđuje sve veći međunarodni značaj Slovenije kao turističke destinacije.

Najveći broj gostiju stigao je iz Nemačke, Austrije i Italije - tri tržišta koja zajedno čine gotovo tri četvrtine ukupnog broja stranih noćenja. Geografska blizina, dobra povezanost i članstvo Slovenije u šengenskom prostoru znatno su olakšali dolazak turista iz regiona i šire.

Zašto su turisti birali Sloveniju?

Slovenija je ovog leta ponudila bogat, autentičan i održiv turistički sadržaj.

Ljubitelji prirode su se odlučivali za Julijske Alpe, Bohinj i Bled, dok je mediteranski ambijent Pirana i obale bio neodoljiv za one željne sunca i mora. Glavni grad, Ljubljana, nastavio je da privlači posetioce brojnim kulturnim dešavanjima i manifestacijama.

Uz prirodne lepote, ključni aduti su bili i gastronomska ponuda, kao i fokus na održivom turizmu - segmentima u kojima Slovenija prednjači u regionu.

Najtraženije atrakcije u 2025. godini

Bled: Jezero, ostrvo sa crkvom i istorijski dvorac ostaju zaštitni znak slovenskog turizma.

Postojnska jama: Najposećenija pećina Evrope i dalje impresionira posetioce podzemnim vožnjama i impresivnim stenama.

Bohinjsko jezero i Triglavski nacionalni park: Idealna destinacija za avanturiste i ljubitelje prirode.

Piran: Romantični grad, uskih uličica, tik uz more, sa venecijanskom arhitekturom, zadržava status najpopularnijeg mesta na obali.

Očekivanja do kraja godine

S obzirom na snažan turistički zamah tokom leta, očekuje se da će 2025. godina biti najuspešnija u istoriji slovenskog turizma.

Nastavak rasta dolazaka, povećano interesovanje sa stranih tržišta i efikasna promocija zemlje doprinose prognozama da će svi prethodni rekordi biti premašeni.

Slovenija je dokazala da ume da spoji prirodne resurse, kvalitetnu ponudu i moderni pristup turizmu - čime se sve čvršće pozicionira kao jedna od vodećih evropskih destinacija.

